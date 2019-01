Mi lehet a büfében? Fokozatosan kell átállni az egészséges ételekre

Az egészséges táplálkozásra nevelést érdemes már gyerekkorban elkezdeni. A megfelelő étkezési szokások kialakításában nemcsak a családnak, hanem az iskolai közétkeztetésnek, valamint a büfékínálatnak is fontos szerepe van.

Olvasónk jelezte lapunk felé, hogy az egyik pécsi iskola büféjében olyan ételeket, italokat is lehet kapni, amit szerinte nem lehetne forgalmazni ott. Elmondása szerint nyalókát, cukrot és koffeintartalmú italt is vehetnek a diákok.

Az eset kapcsán arra kérdeztünk rá, a szabályozás alapján milyen ételeket, italokat kínálhatnak az iskolai büfékben.

A kormány elsőként 2012-ben vezetett be szabályozást az iskolai büfékre, amelyben a magas hozzáadott cukortartalmú termékeket és a sós rágcsálnivalókat tiltották be. Ezek után az iskolaigazgatókat 2017 augusztusában körlevélben is tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új rendeletről, amiben leírták, milyen termékeket lehet, illetve melyikeket tilos árusítani. A rendelet értelmében a népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó termékek nem szerepelhetnek az iskolai büfék kínálatában, így próbálják fokozatosan kiszorítani az egészségtelen ételeket a polcokról.

A köznyelvben csak chipsadóként emlegetett adót 2011 szeptemberében vezették be a különféle cukor-, só- és koffeintartalmú ételekre és italokra, többek között a chipsekre, cukros üdítőkre, energiaitalokra és a csomagolt sós rágcsálnivalókra. Helyettük salátát, joghurtot, szendvicseket lehet árulni. A kínálat ellenőrzése a rendelet értelmében az iskola-egészségügyi szakszolgálat kötelessége.