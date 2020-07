Mi lehet az útipoggyászban, mennyi készpénzt, alkoholt vagy gyógyszert vihetünk?

Ahhoz, hogy a külföldi nyaralás tényleg felhőtlen legyen, nem árt tisztában lenni pár szabállyal, így sok kellemetlenség vagy pluszköltség megspórolható. Mi lehet az útipoggyászban, mennyi készpénzt, cigarettát, alkoholt, gyógyszert vagy gyümölcsöt vihet magával és hozhat be az utazó, milyen engedélyeket kell beszerezni, ha házi kedvencével szeretne nyaralni?

Ha valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alapesetben a nem kereskedelmi céllal, tehát saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek korlátozások. Vannak azonban olyan áruk (védett állat- és növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek), illetve a háziállat utaztatása, amik – érthető módon – korlátozáshoz, engedélyhez kötöttek.

Érdemes igazolást kérniük orvosuktól a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek, mert csak a háziorvosuk által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazásaikra. EU-n belül házi kedvenc kizárólag olyan állat­útlevéllel (pet passport) kísérheti gazdáját külföldi utazásra, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki.

Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajokra, a belőlük készült termékekre, ideértve a vadásztrófeát és a preparátumot is. Ezek behozatala és kivitele alapvetően tilos. Egyes elefántcsont, teknőspáncél, vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért bírság, és akár hároméves szabadságvesztés is kiszabható!

Az EU-n belül a jövedéki termékek (alkohol, cigaretta, üzemanyag) szállításához nem szükséges engedély, de mennyiségi korlátozások vannak. Magánszemély adómentesen csak a kereskedelmi mennyiség alatti jövedéki terméket szállíthat. Kereskedelmi mennyiségnek számít már 800 szál cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör, vagy például 90 liter bor és pezsgő. Behozható és kivihető a magángépjárművek és motorkerékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyagon felül kannában járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag.

Unión kívülről Magyarországra – 17 éves kor felett – légi úton 200 szál, egyéb módon 40 szál cigaretta vagy 16 liter sör vagy 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Alkohol- és dohánytermék kivételével különféle áruk légi úton 430 euró, egyéb módon 300 euró értékben hozhatók be vám- és adómentesen. Ha úti célunk az EU-n kívülre esik, akkor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról az érintett magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást adni.

A készpénzre is figyelni kell: az EU külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró vagy ennél több készpénz vagy készpénz-helyettesítő eszköz (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk stb.) van, köteles ezt írásban bejelenteni a vámhatóságnál, ahol az unió területére be- vagy onnan kilép.