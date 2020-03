Mi történik a pécsi vásárcsarnok bezárását követően?

Egyelőre a baranyai piacok nem zárnak be megyeszerte, s a pécsi vásárcsarnok bezárása mellett a nemzeti oldal élelmiszerpontok létrehozását indítványozta.

Mint megírtuk, a pécsi városházi ellenzék, a nemzeti oldal több pontból álló javaslatcsomagot tett le az asztalra szerdán a koronavírus-járvány okozta gazdasági és egészségügyi helyzet kezelésével kapcsolatban. Köztük egyik lényeges elemként a vásárcsarnok bezárása – amelyet már szorgalmaztak korábban – kapcsán azt javasolták, hogy a zöldséget, gyümölcsöt, száraz árut, virágot értékesítő árusoknak az önkormányzat a tulajdonában lévő pavilonokat biztosítson, hogy a város különböző pontjain árusíthassanak. Egyúttal felajánlották azt is, hogy az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában segítenek.

Mindezt azért is tartják fontosnak, mert a bezárással a termelőket, árusokat is nehéz helyzetbe hozták. Van olyan termelő, aki már a közösségi oldalon kezdett el hirdetni, hogy ezentúl házhoz szállítással értékesíti a portékáját. A felhívására – amellyel időseket céloztak elsősorban meg – rövid időn belül rengetegen jelentkeztek, még a környező településekről is.

Tudunk olyan virágárusról is, aki fél évig nevelgette palántáit, hogy most tavasszal eladhassa őket. Ha bezárják a csarnokot úgy, hogy közben nincs alternatív lehetőség a külső ellátópontokon árusítani, akkor tönkremegy.

Ugyanakkor a vásárcsarnok bezárása után az is felmerülhet a pécsiekben, hogy a Diana téri és az uránvárosi piac működésében is változás lesz, de egyelőre ilyen intézkedésről nem tudni.

Baranya nagyobb városaiban is nyitva vannak a piacok, bár jellemzően bizonyos megkötésekkel. Komlón már korábban arról rendelkeztek, hogy a vásárcsarnokban és a külső piacon kizárólag élelmiszer, zöldség és gyümölcs árusítása megengedett, valamint egy asztalnyi védőtávolságot kell tartani, az árukat pedig kesztyű nélkül tilos megfogni. Mohácson több napra kiterjesztették a nyitvatartást, hogy elkerüljék a szombati tumultust, valamint az árusok között is nagyobb helyet hagynak. Szigetváron egyelőre nem számoltak be változásról a piacot illetően.