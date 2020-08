Mia és Luna kápráztatta el a táborozó peterdi gyerekeket

Már hatodik éve szervezi meg az önkormányzat a helyi gyerekeknek a nyári Unaloműző Tábort Peterden, melynek második napjára lapunk is ellátogatott. Kedden délelőtt a gyerekek izgatottan figyelték, ahogyan megérkeztek a Siklósi Rendőrkapitányság rendőrkutyái, Luna és Mia. Kiképzőjük, Sulyák Stella kollégáival bemutatta, mit is tudnak a négylábúak. Elsőként Miának volt az a feladata, hogy Rácz Lajost, a Peterdi Polgár Egyesület „eltűnt” elnökét megtalálja, majd Mia mutatta meg, milyen gyorsan tudja kiszagolni az elrejtett kábítószercsomagokat.

A tábor az elkövetkezendő napokra is tartogatott meglepetéseket, a gyerekek többek között a Mecsextrém Parkba és a Velencei-tóhoz is ellátogattak ezen a héten. Koskáné Barka Ibolya, a község polgármestere elmondta, gyerekből nincs hiány a faluban, negyvenen vannak 18 év alattiak, de emellett Pécsdevecserről és a hetüket a peterdi nagyszülőknél töltő gyerekeket is várták a táborba. A programok szervezésében a Csorba Győző Könyvtár is segített, ami pedig a tábor lebonyolítását illeti, a helyi önkormányzati képviselők és a közmunkások munkájára és a lakosság támogatására is számíthattak.