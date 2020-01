Michelisz Norbert vall az autósport kulisszatitkairól

Michelisz Norbert mellett a mohácsi raliversenyző, Szauer Gergő is elfogadta a meghívást a Mohácsi Polgári Szalon február 15-én esedékes, következő rendezvényére. A beszélgetést a Forma–1-es futamok ismert kommentátora, Szujó Zoltán moderálja.

Legutóbb dr. Kovács Bálint szemész professzor volt a Mohácsi Polgári Szalon idei első rendezvényének a vendége, aki érdekfeszítő előadást tartott a bibliai Tobit vakságáról és csodás gyógyulásáról. Azt már korábban lehetett tudni, hogy legközelebb ki lesz az egyik vendég: Michelisz Norbert, aki a magyar autósport történetének legfényesebb eredményét érte el azzal, hogy megnyerte a túraautó-világkupa (WTCR) tavalyi szezonját. Minden bizonnyal érdekes kulisszatitkokat, információkat is megtudhatunk majd a mohácsi beszélgetésen a versenysorozatról vagy akár Michelisz Norbert jövőjéről. Utóbbival kapcsolatosan egyébként konkrétumokat ezt megelőzően nem árulhatott el, decemberben úgy fogalmazott, nagyon jól érzi magát a Hyundainál, ahol mindent alárendelnek a sikernek, és szerinte mindkét fél részéről megvan a törekvés a folytatásra.

A szalon házigazdája, Pávkovics Gábor, Mohács alpolgármestere a blogján újabb részleteket jelentett be az eseménnyel kapcsolatban. Kiderült többek között, hogy a mohácsi születésű pilótával, a Kisfaludy Károly Gimnázium egykori diákjával, február 15-én, délután két órakor találkozhatnak az eseményre ellátogató érdeklődők az Ifjúsági Centrumban.

A rendezvényen egy másik kiváló mohácsi pilóta, a raliversenyző Szauer Gergő is jelen lesz, ő az eredményeiről, terveiről részletesen beszámol majd, valamint egy bejelentésre is készül. A beszélgetések moderátora a magyar autósport történetének egyik legnépszerűbb riportere, a Forma–1-ek már legendásnak mondható kommentátora, Szujó Zoltán lesz. Természetesen nemcsak ő, hanem a programra ellátogató érdeklődők is kérdezhetnek a vendégektől.