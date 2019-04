Miért csak bosszúságokkal együtt végezhető el a lomtalanítás?

Többen is szóvá tették, hogy lomtalanításkor, ami városszerte most, tavasszal esedékes, sokszor a kukák mellett maradnak olyan holmik, amiket nem szállítanak el a városüzemeltetés emberei, írta olvasónk.

Szerintem teljesen egyértelmű a szabályozás: építési törmeléket például nem lehet kitenni, mert az nem számít lomnak. Ahogy a zuhanytálca, vagy a festékes vödör se tartozik ebbe a kategóriába.

Sajnos mégis szinte minden évben akadnak olyanok, akik próbát tesznek. Gyanítom, arra számítanak, hogy majd szemet hunynak felette és mégiscsak ráteszik a szállító járműre a hulladékot. De nem ez történik.

Azt, aki ily módon szennyezi a környezetét, én biztos megbüntetném! Ha egyszer 5-10 ezer forintot fizetnie kellene a szabálytalanságért, könnyebben rájöhetne, hogy sokkal olcsóbb elvinni a feleslegessé vált dolgokat.

Azt is olvastam a DN-ben – és a saját környezetemben is rendre tapasztalom -, hogy a lomtalanítást megelőző napon lomisok szállják meg a környéket. Egymás után érkeznek, és pakolnak csomagtartóba, utánfutóra. És ez is szabálysértésnek számít. Kíváncsi lennék, büntettek-e már bárkit a lom eltulajdonítása miatt.

Pedig amíg nincs megfelelő szankcionálás, nincs ami visszatartsa ezeket az embereket.Nálunk egyébként a következő történt: lomtalanítás előtti este halmokban álltak a papírdobozokba helyezett feleslegessé vált használati tárgyak a kuka mellett. Volt köztük kisebb bútor, ruhadarabok, kiselejtezett konyhai eszközök.

Másnap reggelre minden eltűnt (a festékes vödröket és kisebb kupacnyi építési törmeléket kivéve). Viszont tele volt a környék szeméttel, amit mindenfelé hordott a szél. A fűben, a járdán, az úttesten. Mikor megláttam, mérgelődtem is magamban. Mire azonban délután hazaértem, a kuka körül szétszórt szemétnek nyoma sem volt.

Gyanítom, a hulladékszállító cég emberei szedhették össze, amiért köszönet jár nekik.

D. K.-né