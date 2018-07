Miért dugják el a gombaárusokat a vásárcsarnokban?

Olvasónk nem érti, miért csak a vásárcsarnok emeletén árulhatják a gombákat.

A múlt héten szóltak az ismerőseim, hogy sok a vargánya az erdőben, most lehet hát szedni – kezdte levelét olvasónk. A következő napon el is mentem szedni a kalaposból, majd pénteken Pécsett, a vásárcsarnokban ezt ellenőriztettem az emeleten lévő gombaárusnál. Talán az általam még soha nem látott mennyiségtől roskadoztak az asztalok. Mikor fél 9 körül megjelentem, potenciális vevőnek néztek és fennhangon minden eladó nekem akart eladni a gombából. Ezerötszáz forintért kínálták, de még alkudni is lehetett volna. Persze én nem vásárolni mentem, így továbbálltam, de…

Nem értem a helyzetet. A vásárcsarnok nap mint nap zsúfolva van vevőkkel, az árut pedig eldugják az emeleten, ahová nem megy fel a fájós lábú nyugdíjas és talán más se. Szerintem sokkal többen vásárolnának gombát is, de az is lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy egyáltalán lehet ott kapni, ráadásul nem is akármilyet, frisset, gusztusosan kínált árut. Több évtizedekig dolgoztam az erdőgazdaság erdészeteinél szakemberként, hajnalonta láttam is a gombaszedőket.

Senki ne gondolja, hogy ez egy laza hajnali kirándulás. Sokszor reggel 6-7 óra körül találkoztam a hazafelé gyalogló, szatyrokat cipelő emberekkel, akik reménykedtek egy kis haszonban a munkájukért. Aztán beutaztak a szépen előkészített gombával Pécsre és az árujukat kizárják a közösség, a vásárló szeme elől. Látva ezt a sok gyönyörű gombát, még talán az is vett volna belőle – ha keveset is – aki nem szándékozott vásárolni.

A gomba nem dió, alma, sárgarépa, hogy majd a jövő héten is elhozhassák eladni. Véleményem szerint az árusoknak a földszint részen kellene lenniük, ha nem is belül, de minimum a buszpályaudvar felőli részen kellene számukra standot biztosítani. Mindezt az eladók és a vevők érdekében is.

Egy nyugdíjas erdőmérnök

Képünk illusztráció.