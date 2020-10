Milliárdokat költenek el nálunk a külföldi diákok

A külföldi diákok hozzáadott értéke a nemzetgazdasághoz számottevő tényező. Most a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi ösztöndíjprogramjainak sikeressége kapcsán tartottak sajtótájékoztatót.

A Stipendium Hungaricum program elősegíti a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősíti a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatait, növeli a felsőoktatási intézménynek kulturális sokszínűségét, és népszerűsíti a világban a versenyképes magyar felsőoktatást.

Pacsay-­Tomassich Orsolya, a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár tegnap a Pécsi Tudományegyetemen elmondta, hogy az ösztöndíjprogramnak közép- és hosszú távú hatását a küldő országokban láthatjuk. Ugyanis ezek a külföldi diákok a hazánkban töltött évek után hazatérve hozzájárulnak az elmaradott régiók felfejlődéséhez. Van aktuálisan megjelenő, gazdaságélénkítő hatása is a programnak, mert a hallgatók, akik ösztöndíjasként tanulnak Magyarországon, itt is költik el a pénzüket, ezáltal lokális, regionális és országos szinten is mérhető a szerepük.

Miseta Attila, a PTE rektora hozzátette, hogy a Stipendium Hungaricum program egyre fontosabb elemét képzi az egyetemi oktatásnak, mert általa saját kultúránkat és tudásrendszerünket is exportáljuk. Ehhez az államtitkár hozzáfűzte, hogy a diákok költése további keresletet is generál, amely a regionális munkahely­teremtésben is kimutatható.

– A Pécsi Tudományegyetemen 4-ből 1 hallgató stipendiumos, s átlagosan minden harmadik ilyen hallgató egy önköltséges diák bevonzását jelenti az országba. Éves szinten pedig több mint 25 milliárd forintot hagynak hazánkban a külföldi hallgatók – mondta Pacsay-Tomassich Orsolya.

M. Császár Zsuzsa, a PTE Természettudományi Kar egyetemi docense vezetésével egy kutatócsoport átfogó kutatást végzett a diákok költéseivel kapcsolatban. Negyven egyetem hallgatóit érték el, a kutatásból kiderült többek között az is, hogy a stipendiumosok havi költése 281 ezer forint, az összes külföldi hallgatót nézve pedig 180 milliárd forint marad a nemzetgazdaság kasszájában. A nemzetközi hallgatók nagyrészt lakhatásra költik a pénzüket, de a kiskereskedelem is jól profitál belőlük.