Milliókat gyűjtöttek a balesetet szenvedett kislány kezelésére

A kilencéves beremendi kislány traktoros balesetben koponyasérülést szenvedett a Karasica partjánál, jelenleg éber kómában fekszik. A lány kezelése nagy anyagi terhet ró a családra, ezért a motorosok összefogtak, megsegítésükre gyűjtésbe kezdtek.

Szombaton este a The Garden, a Nihil Chips zenekar is koncertezett az iskola tornatermében, a tombola árából befolyt összeget pedig teljes egészében a beteg kislány családjának ajánlják fel.

Marton Csaba, a Beremendi Motoros Egyesület elnöke elmondta, nagyon jól sikerült estén vannak túl, hiszen rengetegen támogatták a jótékony céljukat. A helyiek összefogása példaértékű volt, sokan utaltak kisebb-nagyobb összeget a gyűjtést szervező motorosoknak, és ajánlottak fel a tombolára nyereményeket, emellett a jótékonysági koncert büféjének teljes bevételét is a kislány családjának ajánlották fel.

Nehéz időszak jön

Légrádi Lia a Bethesda Gyermekkórházban éber kómában van. Úgy tudjuk, hogy az állapota javult, de a családjára és rá is nehéz időszak vár még, miután Liát hazaengedik. Speciális eszközökre és speciális ellátásra lesz szüksége. A Beremendi Motorosok egy elektromosan, minden irányban állítható kórházi ágyat is tudtak már szerezni a kislánynak. Nem csak neki, hanem egyet a Pécsi Gyermekklinikának és egyet a Bethesda Gyermekkórháznak is adományoztak.