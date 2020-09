Milliókat vehetnek fel prémiumként a pécsi cégvezetők

A városi cégek esetében érdekes célkitűzések alapján kaphatják meg a fizetésüknek megfelelő prémiumot a vezetők. A balliberális városvezetés az idei évre vonatkozó célkitűzéseket akkor irányozta elő, amikor az esztendőből már eltelt nyolc hónap.

A Biokom NKft.-nél a balliberális városvezetés által kinevezett ügyvezetőnek például a vegyszerek mindössze tízszázalékos csökkentése elegendő lehet a prémiumfeladatok negyedének teljesítéséhez – ez nem tűnik kivitelezhetetlennek. Neki az új uniós szabályok alapján elkészítendő szúnyogirtási koncepcióval decemberig kell meglennie, ugyanezen időpontig kell leadnia az ötéves tervet az útfelújításokról is.

A szintén a balliberális városvezetés által a Pécsi Városfejlesztési NZrt. élére kinevezett vezető pedig azzal letudja prémiumfeladatainak harmadát, ha hat projekt kapcsán javítja azok kommunikációját. Az, hogy ez a „kommunikáció” mennyire fajsúlyos a baloldalnak, mutatja, hogy ugyanennyit ér a prémiumkifizetéshez a teljes városra kiterjedő, hatéves ciklusra vonatkozó fejlesztési koncepció kidolgozása is.

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezetőjétől 202 milliós üzleti eredményt kérnek a prémiumcélok harmadának teljesítéséhez, igaz, ha a baloldali városvezetés által kinevezett vezérigazgató jól teljesít, akkor a prémiummal kiegészült évi 38 milliós fizetése ezt az elvárást már ellenpontozza. Kiderült az is, hogy újra társasági holdingot akarnak létrehozni, hasonlót pedig egyszer már a szocialista érában elindítottak a baloldaliak, ami végül egyáltalán nem lett sikertörténet.

A Tüke Busz Zrt. vezetőjétől költségmegtakarítás mellett például azt várják a 2020-as prémiumának kifizetéséért cserébe, hogy a kimaradt járatok száma ne haladja meg a teljes járatszám 0,3%-kát, ami szintén nem lesz teljesíthetetlen, hiszen a tavalyi évben ezt a küszöböt már tudták tartani.

Érdekesség, hogy a pénzben amúgy sem dúskáló tömegközlekedési vállalatnál 15 kamerát akarnak felszerelni a buszokra forgalomszámlálási céllal. Szintén pikáns, hogy egy áprilisi keltezésű, a veszélyhelyzet közepén íródott, de csak most bizottság elé kerülő dokumentum szerint a cég igazgatósági elnökének 6,2 millió forintos prémium kifizetését javasolták.

Furcsa kérés, teljesítendő elvárás a Pécsi Állatkerttől

A Pécsi Állatkertnél a járványhelyzetre való tekintettel nullszaldós eredményt írnak elő az igazgatói prémium egyik feltételeként, miközben az állatok etetését, ellátását akkor is meg kell oldani, hogyha az állatkertnek nincs jegybevétele a bezárás miatt, s ilyenre már idén is volt példa. Nagyon fontosnak tartják azt is, hogy az igazgató rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseket találjon ki az egykori vidámpark területére, miközben létezik a Pécsi Városfejlesztési NZrt., és a baloldali városvezetés új gazdaságfejlesztési főosztályt is létrehozott.