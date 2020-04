Minden lakó kapott mosható maszkot Nagypallon

Folyamatosan készülnek a mosható textilmaszkok az önkormányzat által üzemeltetett Kézműves Műhelyben.

A védőfelszerelést már minden helyi lakosnak térítésmentesen kiosztották, először a hatvan éven felüliek kaptak, majd a többi felnőtt is. Természetesen a fiatalokról sem feledkeztek meg, ők a gyermek szájmaszkokat a napokban kapták meg. Grátz Erika, a település polgármestere arra kér mindenkit, hogy viseljék is ezeket a fertőzések megelőzése érdekében. A helyi igényeken túl a nagypalli műhely több önkormányzat megrendelését is folyamatosan kiszolgálja, valamint az Életmentő Gyermek-Intenzív Alapítványnak is készítettek már maszkokat.

Az idős lakosoknak itt is segítenek a gyógyszerek kiváltásában és a bevásárlásban, valamint a szociális étkezést továbbra is biztosítják a helyi konyhán. Az étkeztetésnél azonban a szigorú higiéniai betartásokra való tekintettel csak egyszer használatos edényeket használnak, az ételeket pedig házhoz szállítják, személyes átvételre az intézményben továbbra sincs lehetőség.