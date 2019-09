Minden második olvasó a mecseki kirándulás híve

Mivel beütött az igazi, hamisítatlan őszi idő, és eljött a kirándulások ideje, megkérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük melyik lehet a legidálisabb célpont ebben az évszakban Baranyában.

Legutóbbi szavazásunk alkalmával arra voltunk kíváncsiak, hogy Ön hova kirándulna ősszel legszívesebben Baranyába. Olvasóink majdnem fele, 49 százaléka arra voksolt, hogy természetesen a Mecsekbe, az a legszebb ősszel.

Második helyre az orfűi séta lehetősége futott be, 19 százalék vallotta azt, hogy ez feldobja az őszi hangulatát. A szavazást leadók 12 százaléka szerint a Duna a legszebb ilyenkor, így ők Mohácsot célozzák meg. Tizenegy százalék, azt vallja, hogy Villány és Siklós környékére menne, hiszen szüretkor mi más lehetne aktuálisabb.

Végül Pécsre voksolt az olvasók 9 százaléka, ők azt gondolják, hogy lehet tél, lehet nyár, vagy éppen ősz, nincs annál szebb sosem.

Mit tudunk mi ehhez hozzátenni? Talán csak annyit, hogy a rangsor nem is igazán számít, mindegyik baranyai kirándulóhely ideális megoldás lehet ősszel is. Azt is szögezzük le, hogy nem volt hely a többi gyönyörűséget felsorolni, de Baranyában jócskán akad még kellemes őszi célpont. csak javasolni tudjuk olvasóinknak: mozduljanak ki valahova, ha tehetik…