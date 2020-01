„Minden nap ajándék, amit Larával tölthetünk”

– Lara 2016-ban született, ekkor még mindent rendben találtak nála. De nem tudott enni és nem volt széklete, másfél naposan bélelzáródással műtötték – kezdett bele az anyuka.

A kislány hathetes volt, amikor kiderült, hogy cisztás fibrózisa van, ami egy örökletes genetikai betegség, mely kóros sűrű váladéktermeléssel jár, és a szervek súlyos károsodásához vezet. Két hónapos koráig kórházban volt, majd végre megérkezhetett az otthonába. Azóta is naponta kapja a kezeléseket, és gyógyszereket szed, tizenhét fajtát egy nap. A rengeteg gyógyszer hatására a gyomra, a mája, az epéje és a hasnyálmirigye is károsodott. A legnagyobb harc minden nap az, hogy a tüdejében termelődő sűrű váladékot ki tudja köhögni, ezért huszonnégy órás felügyeletet igényel.

– Nem úgy kezeljük Larát, hogy beteg, hanem úgy, hogy ő más. Nálunk minden nap ajándék. Ezt a testvérei is értik, példaképnek tekintik kishúgukat – fogalmazott Zsanett.

Az orvosok elmondták a szülőknek, hogy a cisztás fibrózisos betegek átlagéletkora alacsony, ám megfelelő eszközök – köhögtető gép, rázó mellény, mászófal, sószoba stb. – segítségével hosszabb, és könnyebb életet élhetnek. A szülők gyűjtésbe kezdtek, mert az életfontosságú eszközök több millió forintba kerülnek. A gyermek életének megkönnyítéséhez a saját számlaszámára utalva: 50400168-18157011 (Takarékbank) is hozzá lehet járulni.

Bált szerveznek

A kislányt segítve jótékonysági bált tartanak január 25-én, este 8 órai kezdettel a szentlőrinci általános iskola sportcsarnokában. A batyus jellegű eseményen az ADR együttes zenél majd, versenytáncosok is fellépnek, és tombola is lesz. A kisvárosban többen is összefogtak Laráért, így helyi lakosok – Tóth Viktor, Józsa Barbara, Vadász Szonja, Rostás Tamás és Ujváriné Varga Krisztina – a szervezők, a jegyekkel kapcsolatban náluk lehet érdeklődni.