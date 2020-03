Mindenképp bizakodónak kell lenni – írja olvasónk

Úgy néz ki, hogy lőttek az idei nyaralásoknak, az én esetemben ez azt is jelenti, hogy szlovákiai rokonainkat se tudjuk meglátogatni.

Olyan nehéz most még elképzelni, hogy a nyári melegben mindenki kibírja majd, hogy benn gubbasszon egy panelban. Ez képtelenség. Remélhetőleg addigra valamelyest javul a helyzet. Ha nem, akkor várható, hogy megnő a pszichés problémák kialakulásának a kockázata, hiszen sokunk nem Mars-utazásra született, azaz nehezen viseli, ha hónapokig egy kis helyen össze vagyunk zárva.

Ha bemegyek a lakásba, a kulcscsomót fertőtlenítőbe dobom, a kilincset fertőtlenítem. Kezet mosok milliószor. Állítólag a sapka és ruhacsere se árt. A kis üvegcsében tömény hipó várja a kézfertőtlenítést az áruházba való belépés esetén – ezzel fertőtlenítem a kocsim ajtajának nyitógombját is. Maszkot is viselek – bár van, aki szerint egészséges embernek ez felesleges. Én azonban így tartom biztonságosnak. És a maszkot 4 órás használat után le is fújom fertőtlenítő spray-vel.

Bizakodásra ad okot, hogy a MOL is ráállt fertőtlenítő gyártására, az angolok gyors­tesztet találtak fel a fertőzöttek kimutatására. Amíg azonban a helyzet nem javul, marad a kertvárosi panelekben az esti tapsolás az erkélyeken és a már-már szilveszteri hangulat tűzijátékkal, és a soha nem múló remény.