Mindig élvezte az iskolát

Köznevelésért Díjat alapított az idén a Pécsi Tankerületi Központ. Öt kiemelkedően tevékenykedő, társai közt is népszerű pedagógus kapta meg az elismerést és az életműért járó fődíjat dr. Balogh Gyöngyi, a Janus Pannonius Gimnázium magyar tanárnője vehette át, aki a következő tanévet már csak nyugdíjasként figyeli.

– Mit jelent egy ilyen díj, amikor az embert már sokkal inkább a megérdemelt pihenés foglalkoztatja?

– Nagyon meglepett és igen jólesett. Évek óta felterjesztettek ugyanis mindenféle elismerésre, de a végén mindig kimaradtam. Ezúttal is kiosztották az összes kategóriát, amiben esélyes lehettem, aztán a végén csattant az ostor, a fődíjként beharangozott életmű elismerésnél engem szólítottak.

– Mire a legbüszkébb negyven éves tanári pályafutásából?

– Ahogy minden tanár, az OKTV-n (Országos Középiskolai Tenulmányi Verseny) és az országos nyelvi versenyeken díjazott diákjaimra. Ám legalább ennyire fontos a négy végigvitt hatosztályos osztályom is.

– Hogy látja, miben különleges, miben más a hatosztályos képzés?

– A mi osztályaink minden alkalommal kiváló közösséggé formálódtak az évek alatt. Emberileg is nagyszerűre, ugyanakkor közben sokukat sikerült megmenteni a számukra legjobb jövőnek. Igen, a két év rákészülés, a hat év közös munka hihetetlen jó eredményeket hozott, én például direkt ezért jöttem egykor ide tanítani, és soha nem bántam meg, ma is esküszöm erre a képzésre.

– Kísérletező, fejlesztő tanár hírében állt. Ha most kezdené, mindent ugyanígy csinálna?

– Nincs még egyszer, a mitológia szerint is a legnagyobb büntetés a végtelen, örök élet. Azzal viszont kezdettől tisztában kell lenni, hogy a diák az mindenkor diák, középiskolásként magam is követtem el csínytevéseket. A világ viszont folyamatosan változik, amihez a tanárnak kell leginkább rugalmasan alkalmazkodnia. Ha nem teszi, akkor jön a fásultság, a megkeseredés, a meg nem értettség. A módszertani megújulás például segíthet ilyenkor. Nekem mindenesetre ritkán voltak rossz emlékű, fájdalmas iskolai pillanataim, de ez együtt jár ezzel a hivatással.

– Nem zavaró, hogy ma egész mást takar a műveltség, az olvasottság, mint harminc évvel ezelőtt?

– Ezt tudomásul kell venni. Az óráimon mindenki használhatja az okostelefont, és nem kötelező a papír alapú könyv sem. Mindemellett most is könnyen meggyőzhető az értelmes fiatal, hogy Thomas Mann-nak legalább az egyik könyve kötelező, miként a magyarok közül Kosztolányi Dezsőé is, továbbá József Attila versei, Örkény István drámái szintén kihagyhatatlanok. Megjegyzem a kortárs magyar irodalom is nagyon jó, Esterházy Pétertől Grecsó Krisztiánon és Háy Jánoson át Tóth Krisztináig. A kérdés nem az, hogy kell-e olvasni, hanem hogyan, hol és mikor és ezt az útravalót adja meg a jó tanár.

A GYES alatt doktorált le

Dr. Balogh Gyöngyi 1956. március 15-én született a zalai Muraszemenyén. Nagykanizsán érettségizett, a Pécsi Tanárképzőn magyar-történelem szakon diplomázott. A GYES alatt elvégezte magyarból az egyetemi szakot és Bécsy Tamás mentorálásával doktorált. Tanított a II-es gyakorló általánosban, tíz évig a Nagy Lajos Gimnáziumban, 1992-ben került a Janus Pannonius Gimnázium induló hatosztályos képzéséhez. Férje másfél éve elhunyt. Két fia van, Szabolcs (39) és Balázs (38). Két unoka is várja a nagyit, Verona 2,5, Vencel 1 esztendős.