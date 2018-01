„Minket a közönség éltet”

A közelmúltban egy emlékezetes koncerttel ünnepelte fennállásának nyolcvanéves évfordulóját és új elnevezését a Pécsváradi Városi „Tűzoltó” Fúvószenekar. Az együttes vezetőjét, Wagner Józsefet kérdeztük.

– Miért változott a zenekar neve?

– Forró János tűzoltó-parancsnoksága alatt 1937-ben alakult meg a Tűzoltó és Önsegélyező Egylet fúvószenekara, ami a mai együttes elődje. Az elmúlt évtizedek alatt többször is változott a zenekar neve, most a jubileum alkalmából vettük fel ismét a tűzoltó fúvószenekar elnevezést.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Két éve karnagy, előtte évtizedekig a zenekar tagja volt. Mikor került az együttesbe?

– Több mint harminc éve, 1983-ban kerültem a zeneiskolába tanítani, ekkor lettem a zenekar tagja is. Két évvel ezelőtt, amikor Apaceller József nyugdíjba vonult, vettem át a zenekar vezetését. Örülök neki, hogy nagyon sok régi növendékem is visszajött az együttesbe, sőt a mostani diákjaim közül is többen jelentkeztek már.

– Zsiga bácsit nem kell bemutatni Pécsváradon, mert a neve az elért sikerek kapcsán már fogalommá vált.

– Rézfúvós tanárként nagyon sok tehetséges növendékem van, akik országos versenyeken is dobogós eredményeket érnek el. Ez a siker pedig húzza magával a többi növendéket is, mert ők is arra törekszenek, hogy jó eredményeket érjenek el.

– Ön nem csak a fúvószenekart irányítja, hanem több együttest is. Melyek ezek?

– Mivel több növendékem is ragaszkodott hozzám és a zenéhez, az ő kérésükre 1999-ben megalakítottam a Pécsváradi Big Bandet. Ezen kívül Mecseknádasdon is van egy senior zenészekből álló sváb zenekarom. A negyedik együttes a zeneiskolán belül működő gyermekzenekar, amely az utóbbi időben nagyon biztatóan muzsikál.

– Milyen zenét játszanak?

– Az elmúlt években elsősorban német nemzetiségi fúvószenét játszottuk, azonban emellett megszólaltatjuk a német klasszikus zenét, illetve több átiratot is. A koncertek műsorát minden esetben annak függvényében állítom össze, hogy milyen közönségnek játsszunk. Nagyon sok kottám összejött az elmúlt évtizedek alatt, ezekből igyekszem mindig azokat kiválasztani, amelyek sokak számára ismerősen csengenek. Amatőr együttesként úgy tudunk fennmaradni, hogy a zenei repertoárunk révén eladjuk magunkat. Minket a közönség és a taps éltet, ha nincs közönségünk, akkor nincs értelme a zenénknek sem. Ugyanakkor kellemesen megborzongatja az ember szívét, ha ezer ember tapsol nekünk.

– Miként készülnek egy-egy új fellépésre?

– A zenei témaválasztás nagyon fontos abból a szempontból is, hogy milyen számokat tudnak eljátszani a gyerekek. Nagyon fontos a kottaolvasás, ezért erre már a legkisebbeknél is nagy hangsúlyt fektetünk a zeneiskolás kollégáimmal együtt. Ugyanakkor igyekszem olyan átiratokat választani, amelyek rövid idő alatt megtanulhatók. Büszke vagyok arra, hogy az együttes összhangját a diákok zenéje adja, és nem kell profi kisegítőket hívni a koncertjeinkre.

Még ma is focizik

Wagner József Mohácson végezte a zeneiskolát, Dobos József tanítványaként. Pécsen tanult tovább a művészeti gimnáziumban, majd a tanári diplomát is Pécsett szerezte meg, 1983 óta Pécsváradon és Mecseknádasdon tanít. Büszke arra, hogy fia kiváló trombitás, de nehezen fogadja el, hogy nem lett profi zenész, lánya Budapesten él. Felesége tanítóként dolgozik. Jelenleg is aktívan focizik a pécsváradi öregfiúk csapatában. Van két kertje, ezek jelentik a kikapcsolódást. Borászkodik, több alkalommal ért el aranyérem minősítést, illetve nagydíjat.