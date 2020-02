Minősítő kóstolókon dől el az idei REDy-k sorsa

Az idei húsvétra már a harmadik évjárata készül a villányi REDy-nek. A könnyed, fiatalos bornak az elmúlt napokban megkezdődtek a közös kóstolói, a minősítő műhelymunkába Ipacs-Szabó István, a Villányi Borvidék alelnökének segítségével kaptunk bepillantást.

Alig két évvel ezelőtt mutatkozott be a Villányi Borvidék új, könnyed, fiatalos közösségi bora, melyet az első évben 12 pincészet készített, tavaly pedig több mint 20 termelő REDy-je jelent meg.

Az idén harmadik évjáratába lépő REDy olyan portugieser-alapú házasítás, amelyben megjelenhetnek egyéb más Villányban honos fajták is. Portugiesert 51–66%-ban kell tartalmaznia, emellett a hazai fajtáké (Blauburger, Kadarka, Kékfrankos és Zweigelt) 20–49 százalék, míg a nemzetközi fajták aránya 0–14% lehet. A borokat megjelenés előtt – ahogyan a villányi franc-okat is – egy külön eredetvédelmi bizottság minősíti. Aki megkapja a minősítést, az használhatja a nevet és az arculatot. Ezzel érnék el, hogy gyümölcsös, élénk színű, jó savval rendelkező, szép, fiatalos bort készítsenek.

– A REDy mindig a következő év húsvétjára jelenik meg és a napokban elindult a műhelymunka, a közös kóstolók a bortermelőkkel, néhány hét múlva pedig már a minősítések is megkezdődnek. Minden termelőnek saját REDy-je van, de fontos, hogy ezek hasonló íz- és színvilágot hordozzanak. Volt példa arra, hogy valaki túlságosan koncentrált, hordóban érlelt, nagyon testes bort készített, ami nem felelt meg a REDY-re meghatározott sajátosságoknak, de azt sem engedjük, hogy nem kellően tartalmas, túlságosan világos, vékony bor jelenjen meg a piacon – mondta Ipacs Szabó István.

A minősítések előtt a közös kóstolókon meghatározzák, hogy melyik bor milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Ha egy minta nem üti meg az elvárt szintet, visszajeleznek a termelőnek, hogy mit kell változtatnia, ha REDy-t szeretne készíteni.

Ipacs-Szabó István elmondta, időnként találkoznak azzal a sztereotípiával, hogy minden villányi bor nagy testű, barrikolt, alkoholban gazdag, magas árral rendelkezik. Ezek a jellemzők egy bizonyos borkategóriára rá is illenek. Mellettük a REDy alacsony alkoholtartalmú, hordó nélküli, nem magas árú bor, mely a késő tavasztól a kora őszig tartó időszakban, kellően behűtve kiválóan illik például egy grillezéshez, könnyed beszélgetős délutánokhoz.

Szigorúbban mustrálják a REDy-t is

A Villányi borvidéken jelenleg összesen 50 borász, bortermelő minősítheti a borokat, közülük sorsolnak ki minden héten 10 főt, akik hétről hétre eldöntik, hogy egy bor forgalomba kerülhet-e villányi borként. Ezen belül 11 állandó tagból áll a franc bizottság, akik franc-ot és a REDy-t is sokkal szigorúbban értékelik. Míg egy átlagos héten 20–30 minta érkezik minősítésre, a franc bizottság havonta ötnél több mintát általában nem kap, a REDy kóstoló időszakában viszont hetente ül össze a franc bizottság. A REDy esetében egyébként nemcsak magára a borra vannak szigorúan előírt követelmények, hanem a palackozására, az egységes arculat miatt a címkézésére és a forgalmazására is. A REDy elsősorban vinotékákban, borszaküzletekben, vendéglátóhelyeken és persze a termelő, előállító pincészeteknél érhető el, tehát biztosan nem fogunk vele találkozni egy multiáruház polcán.