Mislenyi telekbiznisz: keményen bírálják a polgármester zártkörű értékesítését

Már március végén aláírta azt az adásvételi szerződést a kozármislenyi polgármester, amelynek határozatában két, egymásnak teljesen ellentmondó értékesítési eljárást jelölt meg. Kerestük a mislenyi képviselőket, de egyelőre nem válaszoltak lapunknak.

Bár az elmúlt hetekben többször is figyeltük, végül csak a múlt hét második felében kerülhetett fel az a határozat, amely még március 31-én született meg a kozármislenyi polgármester, Bíró Károly döntése alapján. A városvezető ugyanis úgy határozott, hogy elad egy közel hatezer négyzetméteres telket bruttó 65 millió forintért, amellyel kapcsolatban azonban a helyiek körében is számos kérdés felmerült. A mislenyiek ugyanis azt kifogásolták, hogy a nyilvános, az értékesítést megelőző határozatban nyílt és zárt pályáztatás is szerepelt, végül mégiscsak zárt pályáztatásra került sor, amire tudomásunk szerint mindössze egy jelentkező akadt, aki nem volt más, mint a későbbi nyertes.

A területet úgy adta el a polgármester, hogy mindössze néhány nap alatt szerzett be hozzá értékbecslést – abból is csupán egyet –, majd pedig nyolc napos ajánlattételi határidőt adott meg, miközben csak néhány cégnek küldhette el a felhívást, köztük azonban olyanoknak is, akik nem is olyan régen már vásároltak telket a településen, így aligha vágtak volna bele újabb üzletbe. A nyertes vállalkozónak úgy tudjuk, hogy nem is kell a teljes összeget most kifizetnie a városnak, annak csak egy részét, a fennmaradó összeget pedig hónapokkal később kapja meg az önkormányzat.

Kerestük a polgármestert és a képviselőket is, de csak Farkas Róbert képviselő reagált. Mint mondta, a nyertes társaság tavaly nyáron mutatta be a testületnek ezt a projektet, így az irányítottság szerinte nem kérdés. A képviselő szerint mivel az ingatlan 50 százalékos beépíthetősége a többi 30 százalékos beépítettségűhöz képest több értékesíthető építményt enged meg, ez miatt több száz milliós haszon csapódhat le a vállalkozónál. Adódik a kérdés: miért indokolt az olcsóbb telekeladási ár? Hozzátette: az értékbecslőtől a jegyzőn keresztül már kérdezte, hogy ha az adott ingatlan jobb helyen, jobb besorolású területen van, mint a többi 14 ezer forintos négyzetméter áron eladott, összehasonlított ingatlan, akkor mit jelent a 45 százalékos negatív értékkorrekció a szóban forgó teleknél, de az árleszállításra nem kapott választ.