Mit ad a fintech cég?

Baranyában is egyre többen használják, próbálják ki azokat az új netes pénzügyi szolgáltatásokat, amelyeket nem valamelyik bank kínálja, hanem egy úgynevezett fintech közösségi, pénzügyi technológiai cég. Az előnyök mellett vannak árnyoldalak is.

Idehaza is sokan választják már a netes pénzügyi, fintech cégek nyújtotta lehetőségeket, amelyek néhány éve jelentek meg. Az elnevezésük az angol financial technology rövidítéséből ered, ami pénzügyi technológiákat jelent. A cégek tehát nem bankok, de azokhoz hasonló szolgáltatásokat is nyújtanak.

Például ingyenes utalást tesznek lehetővé, illetve bizonyos összegig ingyen vehetünk fel pénzt, valamint középárfolyamon válthatunk devizát egy meghatározott összegig. Mindehhez egy applikáció letöltésére és egy regisztrációra van szükség, amely során elkérik az adatainkat, igazolványaink fotóit.

A Magyar Nemzeti Bank által Pécsett is kirendeltséget működtető Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat koordinátora, Husi Dávid szerint nem csoda, hogy egyre népszerűbbek ezek a fintech cégek, hiszen felmérések szerint az unión belül hazánkban a legdrágábbak a banki szolgáltatások. Az olcsó szolgáltatásnak is megvan az ára, hiszen a költségoldalon kell megspórolniuk azt, amit bevétel oldalon nem tudnak felmutatni – tette hozzá. Emiatt nem tartanak fenn fiókhálózatot, nincs kellően fejlett ügyfélszolgálatuk, sokszor chatbotokkal tudunk csak ügyet intézni.

A koordinátor arra is felhívta a figyelmet, hogy a felhasználók számláit és kártyáit is letilthatják teljesen váratlanul, ami pedig azért okozhat problémát, mert egy idegen nyelvű ügyfélszolgálattal kell megoldást találniuk. Mindezeken túlmenően az is felvet kérdéseket, hogy amíg egy hazai bank csődje esetén az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) meghatározott szabályok szerint kártalanítja az ügyfeleket, addig ez nem vonatkozik egy fintech cégre.

A koordinátor azt tanácsolja, ha használni szeretnénk ezeket a szolgáltatásokat, akkor tájékozódjunk az adott cégről, és először – tesztjelleggel – kisebb összeggel próbáljuk ki.