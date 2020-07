Modern sportparkban frissülhetünk fel

Modern, térítésmentesen használható, állami forrásból megvalósuló sportparkot adtak át Sásdon pénteken.

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretéből elnyert tizenötmillió forintos forrásból megvalósult, mintegy száz négyzetmétert felölelő létesítményhez az észak-baranyai város önkormányzat biztosította a területet, annak beruházója pedig a Nemzeti Sportközpontok volt.

A sásdi önkormányzat üzemeltetésébe kerülő parkban egyebek mellett has- és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, bordásfalon végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre, húzódzkodásra alkalmas eszközöket helyeztek el.

Mint azt Nagy Csaba (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője a pénteki ünnepélyes átadót követően az MTI érdeklődésére elmondta, a park a város első szabadtéren felállított testedző eszközöket is tartalmazó sportparkja, így az várhatóan – már csak az újdonság varázsa miatt is – nagy népszerűségnek örvend majd a fiatalok és az idősebbek körében is.

Közölte: a most átadott sásdi és a többi hasonló beruházások támogatásával a kormányzat egészséges életmódra szeretné ösztönözni az embereket, fontos kormányzati cél ugyanis a mindennapos testmozgás támogatása, ahogy a fiatalok egészséges életmódra nevelése is nemzeti ügy Magyarországon.

A képviselő szerint a program keretében választókerületében Szigetváron, Szentlőrincen, Siklóson, Sásdon és Harkányban megépült sportparkok pontosan ezeket a célokat szolgálják.

Beszámolt arról, hogy várhatóan egy év múlva a sásdiak egy újabb fontos mérföldkőhöz érkeznek a sportolási lehetőségek tekintetében, hiszen jövő évben befejeződhet a városi tanuszoda építése is.