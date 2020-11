Modern sportuszoda épülhet Vajszlón

Komplex sportlétesítmény jöhet létre Vajszlón, a megvalósítás előkészítésére mintegy kétszázmillió forintot biztosít a kormány. A beruházás az egész térség fejlődését szolgálja majd.

Múlt héten vált nyilvánossá az a kormányhatározat, amelynek köszönhetően megkezdődhetnek a vajszlói sportkomplexum előkészítő munkálatai. Erre csaknem kétszázmillió forintot biztosítanak, a terveknek jövő év augusztusáig kell elkészülniük.

Horváth Istvántól, Vajszló polgármesterétől megtudtuk, 2018-ban Orbán Viktor miniszterelnökkel két alkalommal is egyeztetett, ezen megbeszélések alapján kezdték el kidolgozni a sportlétesítmény koncepcióját, amelynek most lett meg az eredménye.

A beruházás során a sport­uszoda mellett sportcsarnok is épülne a nagyközségben, valamint korszerű szálláshelyekről is gondoskodnának. Igaz, a tervezési munka és a terület-előkészítés még csak most fog megkezdődni, előzetes elképzelések már vannak, hol helyezkednének el ezek a létesítmények. Horváth István azt mondta, hogy a sportuszoda a jelenlegi füves focipálya helyén épülne meg. Azért döntöttek emellett, mert a terület nincs igazán kihasználva, viszont elég nagy egy ilyen léptékű beruházáshoz. Természetesen a projekt keretében egy másik helyen létrehoznának egy másik füves játékteret, körülötte futópályával. A település már meglévő aszfaltos focipályáját pedig műanyag borítással látnák el, és ott a világítást is korszerűsítenék, hogy mindenben megfeleljen a mai kor követelményeinek.

Nincs hasonló létesítmény a térségben

Az uszodának az oktatásban is nagy szerepe lenne. A napi testnevelés mellett az úszásoktatás is kötelező az általános iskolában, a térségben viszont nincs olyan létesítmény, amely megfelelne ennek a célnak – addig, amíg a vajszlói létesítmény el nem készül. Ahogy a polgármester fogalmazott, a nagyközségbe a környékről is könnyen eljutnak majd a diákok. A fejlesztés kapcsán az általános iskolában sporttagozatot szeretnének indítani, ahova akár a messzebbről érkező tanulók is jelentkezhetnének, hiszen elhelyezésükről gondoskodni tudnának. A tervek között szerepel az is, hogy tanítási szünetekben különböző edzőtáborokat is szervezhetnek majd a településen.