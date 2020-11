Módosítja esti járatait a Tüke Busz Zrt.

A kormány által bevezetett, este nyolc és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom a Tüke Busz Zrt. járatain jelenleg is zajló, okoskamerás utasforgalmi felmérés adatai alapján jelentősen lecsökkentette az ebben az időszakban közlekedő helyi járatú autóbuszok utasforgalmát. Az este nyolc óra után közlekedő járatok kihasználtsága 10 % alatti, a 21 óra után közlekedő járatokon – főleg a peremterületek felé tartó vonalakon – mindössze 1-2 utas utazik.

A mért utasforgalmi adatok alapján a Tüke Busz Zrt. az esti és éjszakai járatainak menetrendjét 2020. november 19-től, péntektől módosítja. A 20 és 21 óra közötti esti időszakban a megszokottnál ritkábban közlekednek majd a járatok, míg az este 21 és hajnali 4 óra közötti idősávban csökkentett menetrend lép életbe. Hajnali 4 és 5 óra között fokozatosan történik meg a visszaállás a nappali, megszokott menetrendre.

A csökkentett menetrend legfontosabb változása a kertvárosi járatokat érinti: 21 óra után már csak a 973-as jelzésű, éjszakai járatok közlekednek a déli városrészbe. A keleti és nyugati városrész fő buszvonalain a megszokottnál kevesebb járat szállítja az utasokat. A részletes menetrend a www.tukebusz.hu oldalon olvasható.

Fontos kiemelni, hogy a pécsi helyi járatoknak a lecsökkent esti és hajnali forgalomhoz igazítása nem befolyásolja a nagyobb létszámú, több műszakban dolgozó pécsi munkáltatókhoz történő eljutást. A dolgozók munkába járását, illetve hazautazását továbbra is biztosítja a tömegközlekedési vállalat. A Tüke Busz Zrt továbbra is folyamatosan ellenőrzi a járatok utasforgalmát, és amennyiben indokolt, újabb menetrendi változtatásokat hajt végre a menetrendben. A menetrendi változásokról szóló tájékoztatókat a társaság a jövőben is honlapján és a sajtó útján teszi közzé.