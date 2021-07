Mohácsi aratás, villányi Rozé Fesztivál és Egregyi Sokadalom is lesz

Számos program közül választhatunk most hétvégén is Baranyában. Akár koncertre mennénk, akár a hagyományainkat elevenítenénk fel, akár a gyerekekkel töltenénk el tartalmasan az időt, biztosan mindenki talál a maga számára megfelelőt.

A legnagyobb esemény minden bizonnyal a Villányban megrendezésre kerülő 10. Rozé Fesztivál lesz, ami idén először belépőjeggyel látogatható, amely mellé mindenki kap egy repoharat valamint fröccskupont is ajándékba. Ami a szombati koncerteket illeti, 17:30-tól Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar szórakoztatja majd a kicsiket. 18 órától a Villányi Fúvószenekar, 19:20-tól a Made in B, 21 órától a Brains, 22:30-tól a Band of Streets, 23 órától pedig a Cocktail Band zenél a színpadon. A jubileum megünneplésére készülnek egy közös rozékoccintással is a nagy koncert előtt, a legbátrabbak pedig a „Rozé bikát” is kipróbálhatják. A programok közül természetesen nem maradhat ki idén sem a RozéMaraton, amelynek lényege, hogy a nevezők minél rózsaszínűbb szerelésben jelenjenek meg a bulifutáson. A legjobb jelmezeket nyereménnyel díjazzák.

Arról már a múlt héten is beszámoltunk, hogy Arató Napot tartanak a hétvégén Mohácson. A program szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a közös kocsikázással, amely során a Mohácsi Polgárok Olvasókör székházától közel 400-an vonulnak ki a város melletti búzaföldekre. A kezdeményezés célja a régi hagyományok felelevenítése, azok megőrzése, bemutatása az érdeklődők számára. A résztvevők hagyományosan aratják le a terményt, a férfiak kaszával, míg a nők a marokszedők szerepében elevenítik fel a régi szokást. A hangulatot citerazenével és népdalokkal adják meg, este pedig megrendezik a szokásos Aratónapi bált.

Nem ez lesz az egyetlen rendezvény a városban, hiszen idén első alkalommal levendulaszüretet is tartanak Újmohácson, délután 16 órai kezdettel. A Szedd magad! akció után egy pikniket is rendeznek, ahol a gyógynövényből készült ételeket, italokat lehet megkóstolni.

Nem csak Mohácson lesz lehetőségünk aratni, ugyanis Aranyosgadányban a múlt heti levendulaszüret annyira jól sikerült, hogy ezen a héten ismét megrendezik, ezúttal szombaton, négy és hat óra között a halastó mellett várják az érdeklődőket.

Magyaregregyen ezen a szombaton is megrendezik az Egregyi Sokadalmat avagy a Magyaregregyi nyitott porta piacát. Most is a szokásos programokkal készülnek, lesz házi, kemencében sült kenyér, kézműves vásár, és a megszokott Kedély Ház termékek is. Gyermekekkel is kitűnő választás lehet, hiszen kilátogat a Manó Kuckó és a Toma Art is a rendezvényre.

Közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési családi napot tartanak Hetvehelyen 10 órától, ahol akár a családi kerékpáros versenyen is részt vehetünk. A verseny során KRESZ tudásunkat és az ügyességünket is tesztelhetjük. Emellett tájékoztató előadásokon is részt vehetünk, amelyeken kicsik és nagyok figyelmét hívják fel többek között az internet vagy épp az áldozattá válás veszélyeire.

Falunapot tartanak több településen, például Oroszlón és Magyarhertelenden is. Előbbi településen Kaczor Feri lesz a sztárvendég, este nyolc órától, míg Hertelenden a Desperado gondoskodik szintén ugyanebben az időpontban a jó hangulatról.