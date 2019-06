Mohácsot is érintheti majd az új nyomvonal

Százhetvenmillió forintot hagyott jóvá a kormány a Déli Vasút fejlesztési tervének elkészítésére, ami a keleti országrésszel kötné össze a Délvidéket és Pécset. Az erről szóló kormányhatározat a Szabadka és Pécs közötti szakasz részeként nem említi Baját, így továbbra is van esély arra, hogy – Hargitai János kereszténydemokrata képviselő javaslatát megvalósítva – a Mohácsnál építendő hídon keljenek át a vonatok a Duna felett.

Márciusban terjesztette elő Lázár János miniszteri biztos a déli vasútvonal tervét, ami a keleti országrésszel kötné össze a Délvidéket és Pécset, megteremtve ezzel a közvetlen vasúti összeköttetést Nagyvárad, Debrecen, Szeged, Szabadka, Baja és Pécs között. Lázár János Orbán Viktor kormányfővel való találkozóját követően azt közölte, a javaslat a kormány elé kerül, s a mintegy hatszáz kilométer hosszú, 800 milliárd forintba kerülő terv 8-10 év alatt megvalósítható.

Hargitai János, a mohácsi választókerület kereszténydemokrata képviselője Lázár János tervét kommentálva azt mondta, a vasútvonalnak Mohácsot is érintenie kell, azaz a városnál építendő Duna-híd egyben vasúti híd is legyen. Lapunknak akkor nyilatkozva kifejtette, gyakorlatig egy olyan vonalhálózat építéséről van szó, ami Trianon előtt is létezett, ennek a mai viszonyok szerinti visszaépítése sokat javítana a déli országrész versenyképességén.

Hozzátette, Mohácson, a határkikötő mellett a közforgalmú kikötő és a dunai híd építésének előkészületei folyamatban vannak, éppen ezért megfontolásra ajánlja a tervezett vasútnak a mohácsi hídon történő vezetésének vizsgálatát is. Úgy vélte, ez jobban szolgálná az érdekeinket, a hármas határ (magyar-horvát-szerb) magyar oldalának erősítésével. A Bács­almás–Mohács–Villány–Pécs útvonal Eszék irányába is nagyobb gazdaságfejlesztési lehetőségeket nyitna meg.

A kormány nemrég 170 millió forintot hagyott jóvá a Déli Vasút fejlesztési tervének elkészítésére, vagyis az elképzelés megvalósítása továbbra is napirenden van. Mohács, Pécs és a megye szempontjából lényeges továbbá, hogy a kormányhatározat a Szabadka és Pécs közötti szakasz részeként nem említi Baját, ami azt jelenti, van esély rá, hogy a sínek a Mohácsnál létesítendő Duna-hídon vezessenek át, de a kérdés egyelőre nem dőlt el.