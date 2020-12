Momentum: a város vezetése akadályozza a hatékony munkát

Nemcsak Pécsnek, hanem Baranya második legnagyobb városának, és Baranyának sem jó az, ami a megyeszékhelyen történik – mondta Polics József, komlói polgármester a pécsi koalíciós válság kapcsán. A hétvégén pedig újabb kemény pozícióharc is lezajlott, és a baloldaliak saját baloldali városvezetésükről azt mondták, hogy akadályozzák a munkájukat.

Egyelőre nagyon úgy tűnik, nem állt meg a lavina a pécsi városházi koalíciós válságban azt követően, hogy Nyőgéri Lajost, az MSZP frakcióvezetőjét Péterffy Attila kinevezte alpolgármesternek, ezzel pedig a DK-s alpolgármester, Bognár Szilvia hatásköreit csökkentette. A hétvégén egyelőre nem tisztázott körülmények között távozott a Demokratikus Koalíció frakcióvezetője, Kunszt Márta, ami azért tűnhet meglehetősen különösnek, mert éppen ő nyilatkozott úgy a sajtónak, hogy a DK nem támogatta Nyőgéri kinevezését.

Kunszt régi motoros már, a korábbi szocialista időkben alpolgármester is volt az MSZP színeiben, miközben Bognár Szilvia – bár már a kampányban Gyurcsány Ferenc oldalán tűnt fel – a Demokratikus Koalíciónak is csupán néhány hete tagja, és koránt sincs meg az a szoros, régi kapcsolata a szocialistákkal, mint a leköszönő DK-s frakcióvezetőnek.

Mindenesetre Kunszt Márta most a Facebookon annyit közölt, „eltelt egy év, átadtam a stafétabotot. A Mindenki Pécsért–DK frakcióvezetőjének Zag Gábort választottuk a mai frakcióülésen”.

A DK közleményben egyébként Péterffynek azt üzente, hogy „a veszélyhelyzet a járványügy kezelése érdekében ad felhatalmazást, nem pedig azért, hogy a polgármester úr saját tetszése szerint alakítsa a város fontos dolgait”.

A szintén szövetséges Momentum ennél keményebben szólt oda a polgármesterüknek, akit maguk is támogattak még egy éve. Mint írták, a „kezdetektől éltünk konstruktív kritikáinkkal, melyeket azonban legtöbbször figyelmen kívül hagytak”; a polgármester a „jóhiszeműségükkel is visszaélt”, amikor évértékelés helyett bejelentette Nyőgéri kinevezését. Kitértek arra is, hogy a városvezetés a momentumos képviselők munkáját „nyomásgyakorlással, adatigényléseink meggátolásával folyamatosan akadályozza”, miközben Péterffy a koalíció tagjainak véleményét ignoráló, azokkal szembe menő döntéseket hoz.

A DK, a Momentum, a polgármestert is indító Mindenki Pécsért Egyesület mellett a Párbeszéd szintén elítélte Nyőgéri kinevezését, mindössze az MSZP és a Jobbik támogatta a döntés meghozatalát.

Hoppál Péter (Fidesz-KNDP) parlamenti képviselő úgy reagált, hogy több mint egy éve mást sem hallani, hogy milyen nehéz anyagi helyzetben van Pécs, holott az államkincstár szerint is négymilliárd forint tartalékkal vette át a várost a baloldal. Miközben vannak arra milliók, hogy újabb, harmadik alpolgármesternek, vagy politikai kinevezetteknek, tanácsnokoknak fizessenek, megemeljék a cégvezetői béreket – mondta. Hozzátette: a pécsi városvezetők csak saját magukkal vannak elfoglalva, minden csak a hatalomról és a pénzről szól.

Polics József (Fidesz-KNDP) komlói polgármester hozzátette, egy polgármesternek a várost kell szolgálnia, de ha valaki mögött egy ilyen „szivárványcsapat áll”, mint Pécsen, és ha nem határozott, akkor ennek ez lesz a következménye. Leszögezte: Komlónak is fontos, hogy Pécsen jól működjenek a dolgok, ezért egyáltalán nem jó, ami most a megyeszékhelyen zajlik.