Most érdemes kovászolni való uborkát vásárolni

Az eper szezonja lassan a végét járja, így már 690 forintért több árusnál is beszerezhetünk belőle. A piac pult­jain szép számban jelent meg a meggy mellett a fürtös uborka is. Sokak kedvenc lekváralapanyagáért 890 forintos kilós áron is hozzájuthatunk, míg a kovászolni való fürtös uborkát már 390 forintért megkaphatjuk.

A kofák elmondták, hogy a vásárlók leginkább a friss borsót keresték a piacon, amelynek kilójáért átlagosan 700 forintért is hozzájuthatunk. Továbbá megtudtuk, hogy a zöldborsó egy rendkívül értékes táplálékforrás, aminek magját voltaképpen éretlenül fogyasztjuk leginkább. Mind­emellett fehérjetartalma igen magas, és kalóriaértéke vetekszik a burgonyáéval.

Azonban a nyári ízek szerelmeseinek sem kell csügged­niük, mivel egyre több nagy méretű, Görögországból érkező dinnyét lehet már kapni. Ugyan az ára még mindig igencsak magas, mivel kilója a 490 forintot is elérheti.

Aktuális kilónkénti árak a baranyai piacokon (forint/kg)

Alma 149-249

Áfonya 1200-1400

Banán 390-450

Bocskorpaprika 750-990

Borsó 650-900

Burgonya 260-320

Cékla 300-430

Cukkini 620-720

Cukordinnye 690-750

Cseresznye 1090-1490

Csiperkegomba 550-850

Dió 2600-3500

Dinnye 490-550

Eper 790-1150

Édes paprika 749-850

Fekete retek 250-270

Fokhagyma 1100-1650

Fürtös uborka 390-490

Jégcsapretek 280-320/darab

Karalábé 150-280/darab

Karfiol 320-550

Káposzta 450-550/fej

Kelkáposzta 430-580

Kígyóuborka 550-720

Meggy 890-1190

Metélőhagyma 120/csokor

Paradicsom 390-990

Petrezselyem 100-250/csokor

Retek 100-199/csokor

Saláta 120-200/fej

Sárga burgonya 300-320

Sárgarépa 200-380

Spárga 600-700/csokor

Spenót 800-1200

Tojás 38-42/darab

Új burgonya 399-420

Vöröshagyma 350-360

Zeller 120-400/gumó

Zöld alma 230-390

Erdősmecskei szalonna 2100