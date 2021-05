Most már a baloldal is panaszkodik a köztéri problémákra

A baloldali koalíciót erősítő Jobbik – információnk szerint – nem fogadta el azt a rendőrségi beszámolót, ami a 2020-as évről szólt a legutóbbi konzultáción, a nemzeti oldal megköszönte a rendőrség munkáját, de komoly közterületi problémákra hívta fel a figyelmet, ahogyan a DK-s politikus is.

Az elmúlt évben márciustól a járvány miatt megváltozott körülmények között látta el a feladatát a Pécsi Rendőrkapitányság, s bár egyes vélekedések még tavaly arról szóltak, hogy a karantén miatt kevesebb lehetne a bűncselekmény, az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűn­ügyi Statisztika adatai alapján a 2019-es évhez képest Pécsen 6,5 százalékkal emelkedett a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma. Korontos Zoltán rend­őrkapitány ezzel kapcsolatban viszont azt mondta, hogy ennek az emelkedésnek az az oka, hogy egy csalássorozattal kapcsolatos nyomozás tavaly fejeződött be, emiatt történt a változás. A járványhelyzet a garázdaságok (1021), rongálások (119) számát nem befolyásolta komolyabban, lopásból (1021) és rablásból (15) is alig volt kevesebb tavalyelőtt.

A közterületeken elkövetett bűncselekmények száma is emelkedett valamennyit, de több mint négyötödüket felderítették, amit kiemelkedőnek tart a rendőrség. A hatóság adatai szerint csökkent viszont a lakásbetörések (197) száma is, jobb lett a felderítési mutatójuk e téren. A kapitányi beszámoló kiemelte azt is, hogy a keleti városrészben működő, új pszichoaktív anyagokat előállító és forgalmazó bűnszervezet tagjait is elfogták, tucatnyi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Ugyanakkor hét kábítószer-terjesztéssel kapcsolatos bűncselekményt derítettek fel. A balliberális szivárványkoalíciót erősítő jobbikos Fogarasi Gábor emiatt kritikával illette a rend­őrséget, a szintén a város irányításáért felelős DK frakcióvezetője, Zag Gábor azt is felhozta, hogy a lakosság sűrűbb rendőri jelenlétre számít, és a drogos ügyek most már nemcsak a keleti városrészt, hanem az Egyetemvárost is érintik.

Úgy tudjuk, hogy a jobbikosok nem szavazták meg a kapitányi beszámolót, holott éppen nekik, a koalíciós tagoknak lehetett volna ráhatásuk arra, hogy a jobb közbiztonság érdekében többször, hatékonyabban egyeztessenek a rendőrséggel, vagy a városi közterület-felügyeleten keresztül megfelelő lépéseket tegyenek azért, hogy ez a helyzet megváltozzon.

Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője és Kővári János az ÖPE-KNDP frakcióvezetője konzultáción elismerték a rendőrség munkáját is, de szintén közölték azt, hogy a Belvárosból, Kertvárosból és a keleti városrészből sokan jelzik nekik a közterületek használatából eredő súlyos problémákat, szabálysértéseket és akár bűncselekményeket.

Az is kiderült, hogy amíg tavaly a többség úgy érezhette, hogy alig mozdult ki, a korlátozások miatt is kevesebbet autózott, addig mindez a balesetek számában csak kis mértékben jelent meg. A személyi sérüléssel járó balesetek száma ugyanis 2019-ben 255 volt, tavaly pedig 224 baleset történt. Hárman vesztették életüket közlekedési balesetben, de 70 személy súlyosan megsérült, tavalyelőtt 78 ilyen súlyos sérüléssel járó karambolt jegyeztek fel.