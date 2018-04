Most már biztos: történelmet írtak a szavazók

Jelentős szavazatkülönbséggel nyerték el a mandátumokat a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei a vasárnapi országgyűlési választáson. A négy megyei választókerület közül hármat a jövőben is a kormánypárt jelöltjei képviselnek majd.

Vasárnap este lapzártánk után tette közzé a Nemzeti Választási Iroda az első részeredményeket, ennek ismeretében, a 99 százalékos feldolgozottság alapján számolunk be az eredményekről, illetve kértünk értékelést a parlamentbe jutott jelöltektől.

Szombatra várható végleges eredmény

Csizi Péter hétfő hajnalban a pécsi Fidesz-irodában elmondta, a Baranya 1-es választókerületében még nem ért véget a szavazatszámlálás, ennek megfelelően nincs végeredmény, így szombaton ismét vár minden aktivistát a helyszínre.

– Végeredményről a szavazatok százszázalékos feldolgozottságának ismeretében beszélhetünk majd – mondta Csizi Péter.

A valasztas.hu információi szerint Csizi Péter felkerült a jelölőcsoport országos listájára, így ha az egyéni választókerületben összegyűjtött szavaztok alapján nem is jut be a parlamentbe, az országos listán megszerezheti a képviselői mandátumot.

Az unokák jövőjéről is döntöttek

A Baranya 2-es választókerületben Hoppál Péter ismét elnyerte a választók jelentős többségének bizalmát, így mandátumot szerzett a következő időszakra is. Mint mondta, Magyarország győzött, a magyar emberek győztek.

– Amikor Csizi Péterrel elindultunk ezen az úton, arra szövetkeztünk, hogy mindenkor és minden áron a választókat képviseljük, ez így lesz a következő négy évben is. Örömmel tapasztaltuk, hogy a 2-es választókerületben öt százalékkal erősítettünk, mert a választópolgárok úgy döntöttek, hogy az elmúlt évek eredményes és fontos munkája alapján ismét bizalmat szavaznak. Ez a bizalom pedig kellő alázatot parancsol, és további kemény feladatokat ró ránk. Csizi Péterrel együtt kemény munkával képviseljük a jövőben is a pécsieket és a baranyai polgárokat a parlamentben.

Hoppál Péter elmondta, az adatok alapján nem túlzás a történelmi jelzővel illetni az idei választásokat. Történelmi azért, mert nem csak a négy- éves választási ciklusról döntöttek a szavazók, hogy milyen program valósuljon meg, hanem a létünkről, a magyar kultúra jövőjéről, identitásunkról, a gyermekeink és unkáink jövőjéről is. A szavazatok azt mutatták, hogy ezt az irányt folytatni kell.

Húsz éve képviseli már a választókat

Magabiztos győzelmet aratott dr. Hargitai János a 3. választókerületben. A kereszténydemokrata politikust lényegében megszorítani sem tudták, 26.727 voksot kapott, ami a szavazatok 58,47 százalékát jelenti.

– A saját választási sikerem kapcsán azt tudom mondani, hogy húsz, az Országgyűlésben töltött év után a választók még mindig el tudnák fogadni, hogy én legyek a szomszédjuk. Azt gondolom, ez a legnagyobb dolog, s most minden más mellékes is. Köszönöm mindenkinek! – nyilatkozta lapunknak Hargitai János.

Nem számított ekkora különbségre

Nagy Csaba (Fidesz) a baranyai 4-es választókerületet képviselheti a parlamentben a következő négy évben.

– Az elmúlt hetekben végigjártuk a választókerület településeit, a kampány során is érzékelhettük a választók támogatását, szimpátiáját, azonban ekkora mértékű győzelemre nem számítottam, több mint 11 ezer szavazatkülönbséggel szereztem meg a mandátumot. Ezúton is szeretném megköszöni a támogatást, magánemberként is, illetve politikusként, a következő négy évre szóló munkához – mondta Nagy Csaba.

Egyeztetnek majd az ellenzéki képviselők

Keresztes László Lóránt (LMP) a listán jutott mandátumhoz, a választást értékelve elmondta, fontos eredmény, hogy az LMP most jobban szerepelt mint négy évvel ezelőtt, azonban súlyos csalódás számukra, hogy nem sikerült a kormányváltás.

– Az országos listán nyertem ugyan mandátumot, azonban továbbra is Pécsért és a pécsiekért fogok dolgozni. Gratulálok Mellár Tamás (független) győzelméhez, kész vagyok vele, illetve Tóth Bertalannal (MSZP) együttműködni. Éppen ezért kezdeményezek a közeljövőben egy informális megbeszélést, hogy közösen tekintsük át, mit tudunk tenni Pécs jövője érdekében – mondta Keresztes László Lóránt.

Igyekszik teljesen megszolgálni a bizalmat

Erőteljes köszönetet mondott kampánycsapatának és családjának a vasárnap esti választási győzelem után Mellár Tamás. A független jelölt azt ígéri, igyekszik megszolgálni a választók bizalmát és úgymond „odatenni” magát a parlamentben.

– A kampány során rengeteget dolgoztunk, és rengetegen segítették ezt a munkát – fogalmazta meg Mellár Tamás. – Nyilván első bálozó voltam a történetben, így néha akadtak nehézségeim, de ilyenkor mindig ott volt valaki, aki segített.

Hozzátette: tudja, hogy nem lesz könnyű dolga a parlamentben egyetlen függetlenként, megpróbál az újonnan felállt országgyűlés lelkiismerete lenni.

MSZP: „Megértettük a választók akaratát”

Tóth Bertalan (MSZP) elmondta, Mellár Tamás – az MSZP-Párbeszéd Szövetség és még kilenc párt támogatásával – sikerrel egyesítette a változást akaró emberek akaratát, és így elnyerte az 1. számú választókerület egyéni képviselői mandátumát. Az ellenzéki oldalon a koordináció elmaradása más választókerületekben nagy problémát okozott, amely miatt nem sikerült mandátumra váltani a szavazatokat. Ugyanakkor a választók akaratából az MSZP-Párbeszéd szövetség lett a legerősebb demokratikus ellenzék.

– Közös dolgunk a szembenézés, és az is, hogy az új parlamentben egyesítsük erőinket a jogállam, a demokrácia védelmében. Megértettük a választók akaratát, és azt is, hogy ebben kiemelt szerepet bíztak az MSZP-Párbeszéd Szövetségre – mondta Tóth Bertalan.