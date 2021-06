Most már borzzal is lehet találkozni a városban

Több olyan vadon élő állat van, amelyek urbanizálódtak és megszokták az ember jelenlétét. Volt már rá példa, hogy Pécs belvárosában róka sétált fényes nappal, teljes nyugalomban – most borz bukkant fel egy családiházas-övezetben.

Olvasónk kereste meg szerkesztőségünket azzal, hogy bár alig pár száz méterre lakik Pécs belvárostól egy családiházas-övezetben, mégis, olyan érzése van, mintha egy vadasparkban élne.

Pár éve róka bóklászott a közelben, de már hallott olyat is, hogy sakált láttak. Most pár napja az ő kertjébe egy nagyobb testű, szürke színű állatra lett figyelmes – gyorsan kitalálta, hogy egy borz bukkant fel náluk.

Mint lapunknak elmondta, attól tart, hogy a kiskutyájukat elpusztítja az állat, mert úgy hallotta, hogy a kutyák, amikor megpróbálják elűzni az idegen állatot, mindig a nyakra támadnak – ám a borznak nem lehet a nyakát elkapni, ráadásul a vadállat a borz hosszú körmökkel rendelkezik, így akár szét is marcangolja a házi kedvencét. Emellett persze az sem mellékes, hogy a kertben is rengeteg kárt okoz a borz, több növény is látta már kárát a látogatásnak.

Egy szakember azt közölte lapunkkal, hogy nem kell meglepődni azon, hogy a vadon élő állatok a lakott területekre költöznek. Megtapasztalták, hogy itt könnyen találnak élelmet, eldobott ételmaradékokat. A borz bogarakkal, gilisztákkal táplálkozik, de elfogyasztja a gyümölcsöket is. Így nem ritka, hogy olyan kertekbe is ellátogat, ahol sok a gyümölcs. Kiemelte: nem könnyű elűzni – egy lehetőség van, gyorsabban szedjük le a gyümölcsöt, minthogy az állat megtalálja, illetve arra is érdemes odafigyelni, hogy a lehullott gyümölcsöt ne hagyjuk a földön.

– Több vadon élő állat már urbanizálódott, megszokta az emberek jelenlétét, így nehéz őket távolt tartani. Ha a borz egy ilyen kertben vagy a közelben született, akkor nem lesz könnyű dolga a panaszosnak, mert az állat már tudja, hogy könnyen szerezhet táplálékot, és az embertől sem kell félnie. Ilyenkor, ha a környezetet zavarja a jelenléte, és mivel ez a hely a városon belül van, a helyi önkormányzatot kell megkeresni, és a gyepmester befogja az állatot – mondta el kérdésünkre egy helyi vadász.

Már a Déli pályaudvaron is megjelent Pár évvel ezelőtt a fővárosban okozott komoly meglepetést sokaknak az, hogy Óbudán borzot láttak, illetve tavaly májusban a közösségi oldalon tettek közzé egy fotót, amin látható, amint az üres Déli pályaudvaron egy borz sétál – mint írták, „magányos utasként”.

A borzról mindenképpen érdemes tudni, hogy hatalmas földalatti üregrendszert épít magának, amelynek határait bűzmirigyének váladékával jelöli meg. Ezek az állatok csoportosan élnek, a csoportot akár 23 egyed is alkothatja, amelyben hat felnőtt is lehet.

A borzok egész évben szaporodhatnak, a legtöbbször kora tavasszal és ősz elején születnek meg a kölykök. Az állatok maximum 16 évig élnek.