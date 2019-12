Most még jobban kell figyelni, hogy a bajban is legyen segítség

Talán nem is gondolnánk, hogy a téli időszakban mennyire fontos, hogy az egyedül élő idős emberekre is jobban oda kell figyelni, hiszen bár van a fejük felett fedél, gyakran fűtés nélküli otthonokban élnek. Akadnak olyanok, akiknek a rokonai távolabb élnek, de előfordul, hogy a szomszéd településen élők sem tudnak minden nap látogatni.

Ez esetben a szomszédok, a helyi polgárőrök, az önkormányzat is jobban odafigyel, van, ahol segítenek is az időseknek a tüzelő összevágásában, begyújtásban, hólapátolásban.

Azokon a településeken, ahol elérhető a házi gondozói szolgáltatás, ott ennél nagyobb a védőháló. Beremenden és térségében ezt a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás fenntartása alatt működő Alapszolgáltatási Központ látja el. 2017 januárjától 25 településen egy szakmai vezető irányításával 42 házi gondozó nyújt segítséget a rászorulóknak.

– A 25 településen összesen 350 gondozottunk van. A házi gondozó a személyes gondozásra jogosult ellátotthoz minden nap kimegy és elvégzi azokat a feladatokat, amire szüksége van az idős lakónak – mondta Kelemen Anita, az Alapszolgáltatási Központ vezetője.

A napi kapcsolat nagyon fontos, hiszen ha baj történik, akkor azt legtöbbször a gondozó tudja meg leghamarabb, és azonnal segítséget kér. Előfordult már, hogy a gondozónő nem tudott bemenni az idős emberhez, és rendőrség segítségét kérte a bejutáshoz. Ha a lakó ugyanis orvoshoz vagy rokonokhoz megy, akkor azt legtöbbször jelzi a házi gondozónak, hogy ne ijedjenek meg, ha nem találják otthon. Volt már rá példa, hogy a gondozott elfelejtett szólni, hogy nem lesz otthon, de olyan is, amikor baj volt.

– Fontos a kapcsolatunk a jelzőrendszeres szervekkel, minden településen jó az együttműködés a rendőrséggel, illetve – ahol működik – a polgárőrséggel is – mondta Kelemen Anita.

Van, ahol többen is vigyáznak az idősekre

A szakképzett házi gondozók a lakásukon, lakókörnyezetükben nyújtanak szükség szerinti segítséget a rászorulóknak, elősegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig tartó fenntartását. A házi gondozás keretében az ellátottak több mint fele személyes gondozásra és szociális segítségnyújtásra is szorul. Ez utóbbi keretében a gondozó nemcsak a mindennapi ápolási feladatokat látja el, hanem esetenként a takarításban, mosásban, valamint a hólapátolásban és a begyújtásban is segítséget tud nyújtani az idős lakónak. Azokon a településeken, ahol viszont nem elérhető a házi gondozói szolgáltatás, ott legtöbbször az önkormányzat megbízásából a közmunkások segítenek a rászorulóknak a tűzifa előkészítésében, de a polgárőrök is nagyon sok helyen lelkiismeretesen vigyáznak az egyedül élő idős lakókra. Mindemellett a kistelepüléseken a szomszédok figyelő szeme is segíthet abban, hogy ha baj van, akkor időben tudjanak segítséget hívni.