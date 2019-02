Most sem késő elkezdeni a mozgást – Meddig tart ki a fogadalom?

Az új évi fogadalomtétel a legtöbb embernél elmaradhatatlan része a szilveszternek. Ilyenkor sokak számára fontossá válik az életmódváltás és az egészséget helyezik előtérbe. A leggyakoribb fogadalmak közé a „leteszem a cigarettát”, „mostantól egészségesebben táplálkozom” és a „többet mozgok” kijelentések tartoznak. Ám nem túlzás azt állítani, hogy ezek betartása sok esetben igen nehéz feladat.

Az év első hónapja sokaknál a fogadalmak megvalósításáról szól. Ilyenkor több zöldséget, gyümölcsöt eszünk, kevesebb édességet és szénhidrátot fogyasztunk – és eljárunk sportolni is, ha tehetjük. Csak érdeklődésünk és ízlésünk szab határt annak, hogy milyen mozgásformát választunk magunknak – igaz, ilyenkor a kinti csípős, hideg időjárás zavarja be az embereket a fűtött termekbe, amiből aztán sokan életformát, hobbit kovácsolnak és idővel ezt illesztik be a mindennapjaikba.

Utánajártunk, hogy a megye konditermeiben mennyire népszerű ez a mozgásforma, mennyire vannak tele a termek, s mennyi ideig tart a lelkesedés. Az egyik terem tulajdonosának állítása szerint a fogadalmak miatt általában többen járnak hozzájuk az év elején, azaz érezhető a különbség. Bizonyos időintervallumban jellemző a telítettség, amely leginkább a hétköznap délutánokat érinti, rendszerint hétfőtől csütörtökig.

Egy másik terem dolgozója szerint, amint elfogy a karácsonyi, szilveszteri menü, azzal arányosan telik meg az edzőterem is, és tapasztalata szerint ez a roham májusig ki is tart. Elmondta, hogy azoknál az embereknél, akik január elsejétől járnak, elég nagy fluktuáció figyelhető meg, nagyjából tíz százalékuk ragad ott hosszú távon, ám bizakodóak és ha lelkiismeretesen dolgoznak, s látják az eredményt, akkor többen maradnak. Véleménye szerint a mai korban amúgy is egyre népszerűbb a konditermi edzés, nő a látogatók száma évről évre.

– Nagyon hektikus, a szokásos januári fellángolás érezhető – mondja az egyik vendég. – Már 31-én is szinte tumultus volt, tele volt az edzőterem.

– Reggel mindig sokan vannak – hangzik el a válasz egy másik, szintén ott sportolótól, aki azt is hozzátette, hogy ő is az új évi fogadalom miatt van itt.

Mindezek alapján bizton állítható, hogy az emberek többsége az egészséges életmódot a mozgással kezdi, és ahogy a szakértő elmondta, a szabadtéri mozgással szemben a konditermi edzést sokan részesítik előnyben a mai kor divatja szerint.

Láthatjuk, ha összeszedjük magunkat és lelkiismeretesen csináljuk, nemcsak egészségünk szempontjából profitálhatunk, de még egy új szabadidős elfoglaltságot is találhatunk magunknak kellemes, barátságos környezetben, hozzáértő személyzet felügyelete mellett, jól felszerelt konditermekben. Ám minden esetben, ha most kezdjük el az edzéseket, és nem vagyunk biztosak magunkban, kérjünk szakértői segítséget! A legtöbb edzőteremben már szakképzett és általában segítőkész edzők iránymutatása alapján fogyhatunk és izmosodhatunk igény szerint.