Most szőlődömping van a vásárcsarnokban

Írták, hogy már nincs magyar dinnye a piacokon, ám a pécsi vásárcsarnokban még elvétve találtunk.

Ám a legtöbb helyen már az őszi termések köszönnek vissza a pultokon. A gyümölcsök közül szilva, körte, alma, és a mézédes kicsi- és nagy szemű szőlőt kínálták. A déligyümölcsök közül is számos fajta megtalálható, a banán, citrom, mellett megjelent a mandarin, avokádó, gránátalma és egy különlegességet is találtunk: a kaktuszvirágot. Ez a növény is sok vitamint (C, A), ásványi anyagokat tartalmaz, ami számos bajunkra lehet hatásos gyógyír. Helyrehozza a májat, jó a köröm-, bőrproblémákra, és mint megtudtuk, cukorbetegeknek is ajánlják a fogyasztását.

– Mindig érdemes lejönni, mert találok jó áron friss zöldségeket, gyümölcsöket

– mondta egy középkorú nő, aki karfiolt, karalábét, répát, kovászolni való uborkát pakolt a kosarába.

– Hogy mit készítek belőle? Most a savanyításra adtam a fejem. Nagyszüleim mondták, mindent lehet savanyítani, ami a kertben megterem. Ezt próbálom majd ki a hétvégén – tette hozzá. Zs. J.

Zöldségek, gyümölcsök árai a piacon (forint/kilogramm vagy darab, doboz, csokor)

Zöldségek

apró hagyma 690/kg burgonya 220–290/kg ceruzapaprika 1500/kg cékla 350/kg cukkini 380–399/kg ezüst hagyma 790/kg édesburgonya 450/kg fejes káposzta 250/kg karalábé 290–350/db karfiol 590/kg kígyóuborka 590/kg koktélparadicsom 1490–2190/kg kukorica 200/db lila hagyma 490/kg paradicsom 520–690/kg paprika (pcr) 790/kg paprika (erős) 690/kg sárgarépa 199–290/kg tök 299–350/kg új fokhagyma 1690/kg vöröshagyma 290/kg zeller 299–350/db zöldbab 990/kg zöldséggyökér 890–990/kg

Gyümölcsök