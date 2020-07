Most tanulják a számháborút a bicsérdi gyerekek

Gyermekzsivajtól volt hangos a minap egy délelőttön a bicsérdi faluközpontban található játszótér és környéke. A táborozó fiatalokat mi is meglátogattuk.

Évek óta hagyomány Bicsérden, hogy nyári elfoglaltságot szervez az önkormányzat a hét évnél idősebb gyerekeknek, fiataloknak. A korábbi években egyhetes volt a napközis tábor, ám mivel a település vezetői tisztában vannak vele, hogy idén a járványhelyzet miatt a családok leterheltebbek, a szülők sok szabadságot kivettek már, így két hétig tart a program, ezen a héten is várták még a fiatalokat. Az önkormányzat nyertes pályázatából megvalósuló elfoglaltságok szervezői és lebonyolítói is helyiek.

A múlt héten mi is meglátogattuk a táborozókat. A faluközpont közelében parkoltunk le, majd a gyerekhangokat követve gyorsan megtaláltuk a csoportot a játszótér mellett található padoknál. A táborozók éppen Kovács Tamás harkányi fafaragóval alkottak. A fiúknak természetesen fakardot faragott a művész, melyekbe a nevüket is belevéste. Az elkészült kardokkal pedig azonnal csatát imitálva játszottak a gyerekek. A lányok rajzoltak a falapokra, melyeket ezután a mesterrel közösen kifaragtak. Az elkészült alkotásokat haza is vihették a gyerekek, mintegy emléket állítva ezzel a kellemes elfoglaltságnak. Délután együtt fogyasztották el a bográcsban készített ebédet.

Aranyos Réka, kulturális rendezvényszervező, táborvezető elmondta, hogy a résztvevő gyerekeknek sok érdekes programmal készültek. Hétfőn kavicsokat festettek, délután pedig a játszótéren számháborúztak.

– Igyekszünk a régebbi játékokkal is megismertetni a gyerekeket, a számháborút, az Amerikából jöttemet tavaly még nem ismerték. Ma már mindennap ezeket játszanák, annyira megtetszettek nekik – fogalmazott a táborvezető.

Leszedték a településen lévő levendulát, és kedden abból készítettek szívecskét, párnát. Szerdán Hetvehelyre kirándultak, ahol a Lombkorona tanösvényt tekintették meg. Pénteken a Toronygalériában írnak majd mesét, melyhez illusztrációt is készítenek. Jövő héten várhatóan a Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep egyik tagjának közreműködésével kollázstechnikát tanulhatnak a gyerekek, és dekupázsolás, valamint homokvárépítés is lesz, a zárónapra pedig mesenézéssel és sült krumplizással készülnek.