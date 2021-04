Most van kereslet, ehhez igazodik a nyaralók kínálata is

Olvasónk szerint megszaporodtak az eladó nyaralók a harkányi víkendtelepen. Kíváncsi volt, mi lehet ennek az oka, talán már a járvány hatása érzékelhető a folyamatban, vagy más áll amögött, hogy egyre többen hirdetik meg a hétvégi házukat.

Ezt ne hagyja ki! Alapítványt hoznak létre a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítésére

Ellátogattunk a harkányi víkendtelepre, hogy megnézzük, valóban sok-e az eladó tábla az üdülőrészen. Valóban pár kerítésen a kiadó helyett eladó felirat szerepel, de soknak talán nem lehetne nevezni. Az egyik például kívülről is meglehetősen rossz állapotban van, a kerítésen belül egy férfi épp a füvet nyírta. Elmondta, egy barátjáé a ház, aki nem itt lakik, szeretné eladni, 6,3 millió forintot kér érte. A szomszédos utcában egy már rendezettebb házat kínálnak eladásra, és a fonyódi önkormányzat is hirdeti a két faházból álló, egyébként kissé elhanyagolt nyaralóját.

A lapunknak nyilatkozó harkányi ingatlanközvetítő szerint nincs több eladó nyaraló, mint eddig, tavaly egyébként 500–550 ingatlan adás-vétel volt egész évben Harkányt érintően, tehát nem csak a nyaralókat, hanem a társasházi lakásokat és a családi házakat is beleértve. Az jól látszik, hogy a kereslet megugrott, sőt befektetők is érkeznek Budapestről, illetve van hagyatéki ügyből, valamint végrehajtás következtében értékesített ingatlan is.

– Ez nem a járvány hatása. Felszöktek az árak és sokan gondolják úgy, hogy megpróbálják eladni a házukat. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt öt évben két-háromszorosára nőttek az árak, de ez persze nem csak itt, hanem máshol is igaz. A harkányi víkendtelep ingatlantulajdonosai is úgy gondolják, hogy magasabb áron tudják most értékesíteni az ingatlanjukat, viszont azt hozzá kell tenni, hogy hazai fürdővárosban ma ennyi pénzért nem lehet nyaralóházat venni. Egy itt 12 millió forintért értékesített hétvégi ház a Balatonon 30 millió forint. Harmadáron lehet itt ingatlant venni, nem véletlenül jönnek ide a befektetők – fogalmazott az ingatlanértékesítő.

A víkendtelepen a harkányi önkormányzat tájékoztatása szerint egyébként körülbelül 600 család él életvitelszerűen, akik pedig itt szándékoznak hétvégi házat venni, azok közül is fele számban tervezik az itt lakást, de sokan nyaralóként használnák. A tapasztalatok szerint többen használják ki a babaváró hitelt is, és most már a bankok is adnak kölcsönt ezekre az épültekre. Az ingatlanközvetítő szerint egyébként egyfajta generációváltás is megfigyelhető a tulajdonosok között, hiszen ezek a házak a 70-es évek végén épültek, a tulajdonosok pedig már idősebbek.