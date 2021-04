Mostohagyerekké váltak a pécsi játszóterek

Nem bírták nézni, ahogy csak gyűlik a szemét, inkább az önkormányzat illetékesei helyett takarítottak a fiatalok a kertvárosi nagy játszótéren, máshol erős­áramú kábel volt a homokozó mellett, van ahonnan meg már hónapokkal ezelőtt lebontották a játékokat, holott a gyerekek kedvelték azokat.

– Már gondoltuk, hogy szólunk a Biokomnak, hiszen itt a kuka is tele van mindig – mondta az egyik tinédzser srác, aki barátaival együtt úgy döntött, nem vár az önkormányzatra vagy a városüzemeltetési cégre, inkább megpróbálnak maguk rendet tenni azon a játszótéri új műfüves focipályán, amelyet még az előző városvezetés 100 milliós pályázatának köszönhetően adhatott át a baloldali önkormányzat. A kertvárosi nagy játszótéren lévő grundon a fiatalok korábban már rengeteg üvegszilánkot is összeszedtek, most pedig műanyag palackok, csikkek és egyéb kommunális hulladék volt a gyerekek, fiatalok pályáján.

A 14–17 év közötti fiatalok éppen lapunk munkatársának érkezése előtt szedtek össze egy zsáknyi szemetet.

– Nagyjából húszfős baráti társaságunk van, köztük igazolt sportolók, a környékből járunk ide focizni – mesélte az egyik fiú, miközben másik társa éppen gyorskötözőt hozott, mert a hálót is ők javítják. – Rengeteg a lyuk a hálón, sokan használják ugyanis a pályát, így elhasználódik a labdafogó – tette hozzá, és neki is fogtak a javításnak.

A szintén kertvárosi Esztergályos János utca háztömbjei között megbúvó játszótéren a közelmúltban leszerelték a csúszdát, valamint a famászókát, illetve a hintát is elvitték. A helyiek azt mondták, úgy tűnik, hogy a hintát felújítják, de a többi játék sorsáról nem tudnak semmit. Elképzelhető, hogy nem kapják vissza azokat már, így a környékbelieknek egy minihintalovon, és két hintán, valamint a homokozókon kell osztozniuk. Ottjártunkkor viszont éppen a homokozó mellett két méterrel, egy földből kiálló betoncsonkon át egy vastag kábel lógott ki az aszfaltból, ami körbe volt tekerve egy szalaggal, amelyen az alábbi felirat állt: erősáramú kábel.

„Gazos homokozó és düledező kerítés, ennyi árulkodik arról, hogy valamikor Gyárvárosban az iskolával és óvodával szemben egy több száz négyzetméteres játszótér volt” – erről írt már tavaly nyáron a Dunántúli Napló. Pedig a területen több mászóka és még játszóház is volt, ráadásul a játszóteret rendszeresen használták, s mivel egy rendőr­őrs előtt volt, ezért elkerülték azok az alakok is, akik tönkre vághatták volna – annyira kedvelt helyszín volt, hogy még az egyik nagy világcég önkéntes munkával ki is festette néhány éve.

A játszótérre azóta se kerültek vissza a játékok, néhány vékonyka fácskát ültettek ugyan oda, de továbbra is rejtély, hogy az MSZP–DK–Jobbik–Momentum-koalíciónak milyen terve van az egyébként értékes helyen fekvő ingatlannal.

Az önkormányzat lapzártáig nem válaszolt a feltett kérdéseinkre.