A nyári kánikulai napokon több ezer ember strandol, fürdik az orfűi Pécsi-tóban.

Amint arról lapunk is beszámolt, egy idős férfi megpróbálta átúszni a tavat nemrégiben, mikor elmerült. Barátja a partról látta, és hívta a rendőrséget.

Búvárok is keresték, de nem jártak sikerrel. A Pécsi-tóban sajnos nem ez volt az első tragédia. Öt évvel ezelőtt egy vízibicikliző fiatalember mentett ki a vízből egy gyermeket. A kicsit megmentette, de a férfi megfulladt, 2011 júniusában pedig egy 21 éves komlói férfi vesztette itt az életét.

A meleg kánikulai napokon több ezren fürdenek a Pécsi-tóban. Nem meglepő, hiszen ingyenes, így sok ezer forintot megspórolnak a családok a strandoláson. Többen felvetették, hogy jó lenne valami megoldást találni, hogy biztonságosabb legyen a fürdőzés.

– Egy 72 hektáros tóról beszélünk, melynek egész területét használják medenceként az úszók. Többször van, hogy keresztül-kasul úszkálnak az emberek – mondta Füziné Kajdy Zita, a település polgármestere. – Felvetődött, hogy beszerzünk egy motorcsónakot a polgárőrségnek, akik ilyenkor, mikor tele van úszókkal a tó, járőröznének, és ha baj van, gyorsan tudnának segíteni.

Most azon dolgoznak, hogy a motorcsónak árát elő tudják teremteni, ami nem könnyű feladat. A polgárőrség több százezer forintot elbenzinezik egy év alatt, hiszen a településhez tartozó 42 kilométer belső úthálózaton naponta járőröznek a polgárőrök autójukkal. A polgármester elmondta, most keresik azt a lehetőséget, pályázati forrást, amely révén be tudnák szerezni a motorcsónakot, hiszen az autós járőrözés és a kocsifenntartás elviszi a polgárőrségnek szánt pénz jelentős részét.