Motorján járja a várost a pécsi belváros egyik ikonikus alakja

Csonkáné Béres Judit virágos motorját rengetegen látták már Pécs utcáin, sokan csak csodálják, mások ennek kapcsán szóba is elegyednek vele. A hölgy szívesen beszélget bárkivel, így nekünk is örömmel mesélt.

– Mivel foglalkozik most?

– Az idegenforgalomban dolgozom, mindig is ott dolgoztam. Van egy utazási ügynökségem, és idegenvezetéssel is foglalkozom, hajós csoportoknak mutatjuk meg Pécs nevezetességeit. Sajnos most nincsenek turisták a vírushelyzet miatt, de bízunk benne, hogy ennek az időszaknak is vége lesz egyszer.

– És van egy motorja is.

– Igen, korábban volt egy balesetem, ami miatt nehezen járok, szükségszerűvé vált tehát valami megoldás. Éppen ezért vettem meg két éve a motorom.

– Korábban is szeretett motorozni?

– Igen, de csak utasként, így amikor megkaptam ezt a járgányt, nem tudtam vezetni. Telefonon tanítottak, és amikor mentem az utcán, kiabáltam, és dudáltam, hogy senkinek ne menjek neki. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy kell csinálni.

A saját ízlésemnek megfelelően feldíszítettem, a bazilika, az Év Fájának választott mandulafa és kalocsai mintás matrica is van rajta.

– Pécset jól ismeri, de hol járt még?

– Számos helyen, hiszen a munkámból kifolyólag sokat utaztam. Az első utam, még a rendszerváltás előtt, Algériába vezetett, de voltam Közép-Ázsiában is. Az kalandos utazás volt, minden jól ment addig, amíg kaptunk ellátást, de amikor haza kellett volna jönnünk, nem indult repülőgép. Egy hetet kellett várni, és magunkról gondoskodni. Voltam többhetes hajóutakon Fokváros és Dél-Amerika felé. Ez nagy élmény, és mindenkinek azt kívánom, hogy élje át.

– Idegenvezetőként is érték izgalmak.

– Többször volt olyan, hogy kerestünk egy-egy utast.

Amikor visszaértünk az adott programról, ellenőriztük a létszámot, ez nem mindig stimmelt. Természetesen senkit sem hagyunk el, ezért elindulunk megkeresni az utast. Volt, hogy taxiba ültünk, kinyitottuk az esernyőt, úgy jártuk a várost. Máskor pedig az utas már régen visszament a kabinjába, azért nem találtuk. A szakmámban fontos az összetartás, mert bárki kerülhet ilyen helyzetbe.

– Hova szeretne még eljutni?

– Nagy vágyam, hogy eljussak a görögországi Paraliába. Busszal, ami vinné a motort is. Illetve egy Bryan Adams koncertre szeretnék eljutni.