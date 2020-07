Motoros esküvőt tartottak Pécsett, utána pedig nem mindennapi felvezetést kapott a násznép

Petra és Pali esküvője gázfröccsel ért véget, ennek pedig mindenki örült. Az ifjú párt ezután első közös útjukra is elkísérte a harminc motoros.

Bár idén nem volt szezonnyitó gurulás, a nagy összetartás azért így is megmaradt a pécsi motorosoknál. Főleg, ha menni kell. Most egy esküvőre gurultak a vagány vasparipások. Itt pedig kivillant a mocisok „aranyszíve” is.

Enyhe gázfröccsel köszöntötték Palit és feleségét a Székesegyház előtt

Tóth Andrástól, a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület vezetőjétől megtudtuk, a fiatal házasok nagyon örültek a csapatnak, akik a szertartás után a Székesegyháznál a harangszóval kicsit meg is túráztatták a mocikat. Ezután pedig még az esküvő helyszínére is „felvezették” a násznépet.

– Kezdetben csak pár motorosról volt szó, végül 30-35 barátunk csatlakozott a menethez, ami azért volt rendhagyó, mert most egy feldíszített autót kísértek – mondta Tóth András.

Pali, a fiatal férj évek óta motorozik. Így az teljesen természetes volt, hogy a násznép mellett, a motorosokat is vendégül látja Orfűn, a lakodalom helyszínén.