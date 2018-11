Munkahelyet teremt Baranyában is a Paks II. beruházás

A Baranya Megyei Vállalkozói Központban járt a múlt hét végén Süli János, a Paks II. beruházásért felelős tárca nélküli miniszter, akit arról kérdeztünk, milyen szerepet kapnak a megye vállalkozói a továbbiakban az ország legnagyobb fejlesztésében.

– Miről volt most szó Pécsen?

– Arról, hogy Paks II. kedvező hatással lesz a régióra. A két új blokk építési munkálatai pozitív módon hatnak majd a térségre. Az is óriási haszonnal jár, hogy az erőművet kiszolgáló új üzemeket, alkalmazásokat telepítünk a környező három megyébe, Tolnába, Somogyba, Baranyába. Arról tárgyaltunk most, hogy milyen lehetőséget látunk a baranyai vállalkozások számára. Továbbá, hogy a Baranya Megyei Vállalkozói Központ közvetíti majd a megyében a helyi cégek felé az újdonságokat, például több rendezvényt is szervez ebben a témakörben a következő esztendőben.

– Milyen baranyai cégek dolgoznak már az atomerőműnek?

– A Mecsekérc Zrt. végezte a Paks II. projekt földtani vizsgálatainak többségét. A PTE több tanszékével ugyancsak aktív kapcsolatban állunk, némelyikkel már több évtizede. Jogi kérdésekben kapunk folyamatos segítséget, egészségügyi vonalon pedig Pécsett van a régió legjobban felszerelt klinikai központja, amely több területen ellátja az atomerőmű dolgozóit, és erre számítunk a jövőben is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Paks II. működésbe lépésével milyen lesz az ország energetikai helyzete?

– Az ország villamosenergia-termelésének felét az atomerőmű adja és azt is látni kell, hogy a villamosenergia-ellátás 30-32 százalékát importból fedezzük. Igen nagy az importkitettségünk, ez a függőségi helyzet hosszú távon nem tartható. Az is tény, hogy folyamatosan nő az áramigény. Ugyanakkor látni kell, hogy egész Európában öregedik a hagyományos erőműpark, a nagyerőművek többségét a hetvenes években építették. Mindezek erőteljesen alátámasztják, hogy Paks II.-re igen nagy szükségünk van.

– Hogy áll a kontinens atomerőművekben?

– A legnagyobb üzemeltető Franciaország, ott 58 blokk működik. Németország folyamatosan áll át megújuló energiákra, ennek ellenére – főleg széntüzelésű erőművek nagyarányú alkalmazása miatt – szén-dioxid-kibocsátásuk növekszik. Nem elhanyagolható szempont, hogy ahol működnek atomerőművek, ott a villamos energia végfelhasználói ára 30-40 Ft/KWh, ahol viszont atomerőművek nincsenek vagy csak kis mértékben alkalmazzák, ott 90 forint vagy akár még drágább a fogyasztók számára egy KWh.

– Hogy áll pillanatnyilag a Paks II. beruházás?

– Jogerős a környezetvédelmi, a telephelyengedély, az elvi vízjogi engedély és a villamosenergia-hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges elvi kapcsolódási engedély, valamint további háromszáz kisebb engedély. A létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció összeállítása jelenleg is zajlik. Benyújtását követően az Országos Atomenergia Hivatalnak, mint illetékes hatóságnak van 15 hónapja az elbírálásra. Az orosz fél számára idén átadtuk azt a munkaterületet, ahol irodákat, éttermet, segédépületeket építenek majd fel.

– Mikor indulhatnak az új blokkok?

– Ha megvan minden engedély és maximálisan teljesülnek a biztonsági feltételek – ezt követően pedig hatvan éven át zavartalan lesz az ország energiaellátása. A biztonság ugyanis a legfontosabb kérdés.

– Mennyivel lesz az új jobb és biztonságosabb?

– Ezek már úgynevezett 3+ generációs blokkok, fokozott földrengés elleni védelmet kapnak és például egy nagy repülőgép rázuhanása ellen kettős falú kupola nyújt védelmet.