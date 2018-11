Munkája újabb fatörzset éltet tovább

Kovács Tamás legújabb munkája díszíti a Zsigmondy sétány ősparkját.

A helyi fafaragó ezúttal a Harka legendát idézte meg alkotásában. A kiszáradt, veszélyessé vált fában az ördög, a lány és az öregasszony mellett a kakas és a történet valamennyi mozzanata is megjelenik. A törzsre illesztett táblán pedig a Harka legendát ismerhetik meg az arra sétálók.

Kovács Tamás harkányi fafaragó az elmúlt években számos emlékművet készített vagy újított fel. Tavaly az október 23-i ünnepségre ’56-os emlékművet készített egy már elkorhadt fa törzséből.

Keze munkája nemcsak Harkányban, hanem a környező településeken is nyomot hagy. Bicsérden életfát készített, illetve az aranyosgadányi tábort is több faragása díszíti. A közelmúltban Kovácshidán és Szava községben is dolgozott a helyi önkormányzat kérésére. Ősszel a Harka legendát Remmert Ferenc alpolgármester megrendelésére készítette el, másfél hétig dolgozott a kivágott fa törzsén. A következő időszakban pedig – Herendi Ferenc, a harkányi művelődési ház vezetője kérésére – a Terehegyi Faluház kapuján fog dolgozni. A fafaragó mester jövőre Harkány főutcáján is nyomot hagy majd, a munkáról Kovács Tamás még titokzatosan beszélt.

