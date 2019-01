Munkaszimulátort adtak át az egyetemen

Napjaink legkorszerűbb munkaszimulátor-rendszerével gazdagodott a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központja, amellyel elsősorban a munka világába visszatérő dolgozók fizikai és szellemi kompetenciáit tudják mérni. A mintegy 50 millió forintba került szimulátort csütörtökön délután Dr. Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, Dr. Miseta Attila, a PTE rektora, valamint Dr. Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke adta át egy vizsgálat jelképes elindításával.

A demográfiai folyamatok, a gazdasági és munkaerőpiaci változások nyomán kiemelt társadalmi kérdéssé vált az idősödő korcsoportok munkavállalásának elősegítése szerte a világon, így Magyarországon is. Az előrejelzések szerint ugyanis az elkövetkező évtizedekben folyamatosan nőni fog az idősebb munkavállalók létszáma és aránya a társadalomban, ezért fontos felmérni, hogy a munkavégzés az egyes szakmákban milyen egészségügyi kockázatokkal jár, és ezek hogyan kezelhetők. A Pécsi Tudományegyetemen átadott képességvizsgáló munkaszimulátorral arra nyílik lehetőség, hogy a munka világába visszatérő dolgozók fizikai és szellemi kompetenciáit mérjék, majd az eredményeket elemezzék.

A Pécsi Tudományegyetem Munkatudományi és Foglalkozás-egészségügyi Kiválósági Központjában a kutatók olyan módszerek kialakításán dolgoznak, amelyekkel objektív módon mérhető a dolgozókat érő fizikai és szellemi megterhelés. Az új berendezéssel az álló- és ülőmunkák során jelentkező tipikus feladatok mellett olyan képességvizsgálatok is elvégezhetők, amelyek a dolgozók logikus gondolkodását, intelligenciáját, személyiségét jellemzik. A rendszer újdonsága, hogy segít a munkavállalókat érő fizikai és szellemi terhelések egymásra gyakorolt hatását is megérteni. Ennek fontosságát a PTE kutatóinak közelmúltban végzett, több mint kétezer fő megkérdezésén alapuló vizsgálata is kimutatta, hiszen a kutatásba bevont dolgozók közül azoknak volt a legalacsonyabb a munkaképességi indexe, akiket fizikai és szellemi terhelés egyaránt ért a munkavégzés során.

Az átadó ünnepség keretében a PTE Munkatudományi és Foglalkozás-egészségügyi Kiválósági Centruma, a Budapesti Műszaki Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszék Foglalkozási Rehabilitációs Kutató Központja, valamint a képességvizsgáló rendszert fejlesztő INNOMED MEDICAL Zrt. együttműködési megállapodást írt alá a munkaszimulátorral végzett kutatások és fejlesztések összehangolásáról.