Műszeres vizsgálat alá vették a fákat a fürdővárosban

A város területét gondozó Harkányi Városgazdálkodási Zrt. egész évben végez gallyazási munkákat, most a fák nagyobb, részletesebb átvizsgálását, műszeres állapotfelmérését végezték el.

Mintegy ezerkétszáz fa átvizsgálását végezték el a szakemberek a városban, amelyből 138-at műszeresen vizsgáltak meg. A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. (HVG) által felkért szakértő beszámolója alapján 39 fát kell kivágni, amelyeket – az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is – az erre a célra létesített koros fatelep sorfáiból pótolni fognak.

A műszeres átvizsgálásról Marosi András elmondta: egy magyar találmányú műszer, úgynevezett akusztikus komputertomográf segítségével fel tudják térképezni a fa belsejét. A műszer egy térbeli modellel mutatja be, hogy a fa belseje milyen százalékos arányban tartalmaz elhalt szöveteket, légüres tereket vagy odúkat, illetve olyan szöveteket, amelyekben a folyadékáramlás már korlátozott. Emellett a korona nagyságának digitalizálásával a gép statikai számításokat is végez. Ez annyit jelent, hogy a műszerrel megvizsgált fatest esetében kiszámítja az állékonyságot a fajra jellemző szakítószilárdsági adatok, az uralkodó szél számadataiból, a korona nagyságából és az ép szövetek mennyiségi adatai alapján.

– Minden ágletörést, fakidőlést persze ezzel a módszerrel sem lehet előre jelezni, a fa belsejében történő változások ugyanis akár néhány hónap alatt is végbemehetnek, illetve a földfelszín alatt elhelyezkedő gyökerek állapotát műszeresen nem tudjuk vizsgálni. Minden vizsgálat azt segíti elő, hogy elkerüljük a baleseteket és a városban parkoló autók sérülését – mondta a cégvezető. Hozzátette, Harkányban rendszeresek az ilyen felmérések, hiszen a vizsgálat eredményének tükrében szakszerű beavatkozással megmenthetők a kivágásra ítélt fák. A szakértői vélemény alapján cselekvési terv készül a feladatok leírásával és határ­idők megnevezésével, melyet a Városgazdálkodási Zrt. szakemberei végeznek el.

Gondoskodnak a fák pótlásáról

Főként a Kossuth Lajos, a Bartók Béla, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Zsigmondy sétány által körbezárt területre, valamint a Dráva-kiserdő és a sportcsarnok környezetére fókuszáltak a szekemberek, de az ezeken kívül eső fákat is felmérték. A közeljövőben a fürdő területén lévő faállományra is elindítanak egy vizsgálatot, hiszen az idős faegyedekkel telített környezet a nagy belépőlétszám miatt is fokozott figyelmet igényel. A fürdőben 1048 fa van, amelynek teljes átvizsgálása mellett a becslések szerint 10–15 százalékát veszik majd műszeres vizsgálat alá.

A korábban kivágott veszélyes fák törzseinek felhasználásával újulnak meg a város közterületeinek bútorai, padokat cserélnek és javítanak ki.

A városgazdálkodás munkatársai a kivágott fák pótlásáról minden évben gondoskodnak, tavaly csaknem 500 facsemetét ültettek ki a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. saját korosfa-telepéről többek között a Lanka, a Berek utca, a KRESZ-park és a gyógyfürdő területére.