Nagy beruházásra készül a pécsi pezsgőgyár svéd tulajdonosa

A Littke család eredetileg szabómesterséggel foglalkozott. A 17. században indultak meg Lengyelországból a déli irányba. A 18. század elején érkeztek a Felvidékre, amikor találkoztak Rákóczi kurucaival. Csatlakoztak a felkeléshez, igaz, nem a harcos oldalon; a Rákóczi-sereg egyenruháinak javítását vállalták. A kurucokkal együtt 1704-ben érkeztek Pécsre, mikor a Sándor László által vezetett kuruc sereg feldúlta a várost, és megtizedelte a rác, német lakosságot.

A család kezdetben a várfalon kívül lakott, majd szépen gyökeret eresztettek a városban, és egyre beljebb költöztek. A család egyik legmeghatározóbb alakja Littke Lőrinc volt, az ő nevéhez köthető a gyár alapítása. Lőrinc 1809-ben született, jó kedélyű embernek tartották. Tanulni nem szeretett, de a fejszámolás igen nagy erőssége volt, az elemi iskola után szabómesternek készült. A szakma kitanulása után két éven keresztül Európában vándorolt, eljutott a francia Champagne borvidékre, ahol megkedvelte a pezsgőt. Visszatért Pécsre, és eldöntötte, pezsgőgyárat alapít.

Ebben az időszakban, a 19. század első felében, a pezsgőgyártásnak nem volt hagyománya Magyarországon, mindössze egyetlen pezsgőgyár működött, az is Pozsonyban. Így pezsgőfogyasztásról sem nagyon beszélhetünk. 1859-ben Littke Lőrinc testvérein rajta maradt egy nagyobb mennyiségű borkészlet, amit ő jutányos áron felvásárolt, és megvette a mostani pincerendszert és épületet is. A pezsgőkészítés alapismereteit úgy szerezte meg, hogy szervezett Pozsonyba egy gyárlátogatást, talán ma ezt ipari kémkedésnek neveznénk. Azzal az ürüggyel érkezett, hogy a családja borkereskedelemmel foglalkozik, és a jövőbeni lehetőségek után kutat. A pozsonyi gyárlátogatásról egy pezsgőkészítő-mesterrel tért haza, és 1859-ben elindította a pezsgőüzemét.

A nagy áttörést az 1891-es év hozta meg. Ekkor szentelték fel a pécsi bazilikát, erre az ünnepségre érkezett a városba Ferenc József császár, aki meglátogatta az Angster-gyárat, a Zsolnayt és a Littke pezsgőgyárat is. Annyira megízlett neki a pécsi pezsgő, hogy a Littke pezsgőgyár a császári udvar hivatalos beszállítója lett. Innen indult meg a Littke pezsgő a világhírnév felé. Az európai hálókocsis és expresszvonatok járatain az egyedüli magyar pezsgő volt, amit inni lehetett. Ebben az időben 200 ezer palack pezsgőt készítettek a gyárban.

A gyár az 1950-es évekig folyamatosan működött, mikor a kommunista kormány úgy döntött, hogy bezáratják a magyarországi pezsgőgyárakat. Közel tíz év után újranyitották az üzemeket, valószínűleg a szovjet piac miatt. Ekkor azonban már nem a minőség volt a fő szempont, hanem a mennyiség.

Az 1990-es években a komplexumot a jelenlegi svéd tulajdonos, Stefan Csaszar vásárolta meg. A célja az volt, hogy az ország egyik legrégebbi pezsgőgyárának történetét tovább írja, természetesen szem előtt tartva a százhatvan éves hagyományt. Magyarország egyik leghosszabb összefüggő pincerendszerét korhűen felújította, a 2017-es évben látogatóközpontot, éttermet, borkóstolótermet hozott létre, és mivel a pezsgő és a bor maradt a fő profiljuk, ezért a prémium pezsgőknek és boroknak létrehoztak egy pezsgő- és borszaküzletet.

Stefan Csaszar lapunknak elmondta, mindig is a minőséget tartották szem előtt, ezért a termékeik sosem lesznek tömegáruk. Mint megtudtuk, idén egy új profillal bővül a Littke Palace Látogatóközpont.

Egy „időgép” és apácaborító helyiség is van a pincében

A pezsgőház alatt egy 2,5 kilométer hosszú, ötszintes pincerendszer található, ami a Szent István tér alatt húzódik. A pincebejárásunk során ebből közel 1,5 kilométert néztünk meg. A pincében található Pécs valószínűleg egyik legrégebbi liftje, ami inkább egy időgépre emlékeztet. Az egyik terembe belépve pedig rengeteg palackot láthatunk. Az idegenvezetőnk rögtön egy kis matekfeladatot adott, hisz Littke Lőrinc is jó fejszámoló volt: magassága 20 palack, szélessége 60 palack, egy méteren három sor van, és ötven méter hosszú a terem. A végén kiderült, 180 ezer palack van a teremben, annyi, mint Pécs lakossága volt körülbelül a rendszerváltás előtt. Kevesen tudják, hogy a Szent István tér közepe alatt található egy olyan terem is, amit apácaborítónak neveztek. A legenda szerint az éj leple alatt itt találkoztak egymással a felszentelés előtt álló kispapok és az apácák.