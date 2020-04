Nagy erőfeszítéseket tesznek most szülők és tanárok egyaránt

Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó a koronavírus-járvány oktatást érintő nehézségeivel kapcsolatban, a Pécsi Egyházmegye honlapján videóüzenetben tolmácsolta gondolatait a szülőkhöz és pedagógusokhoz.

– Itt állunk egy nemrégiben átadott óvodának, a Szent Mór Iskolaközpont Szent Mór Katolikus Tagóvodájának a játékai között, és ami megdöbbentően megérint bennünket, hogy ez az óvoda és a játékok üresek. Szünetel a gyerekkel való foglalkozás – fogalmazott Udvardy György.

– Számtalan ilyen óvodával, üres iskolaépülettel találkozhatunk. Egy ilyen épület gyermekek, pedagógusok, szülők nélkül értelmezhetetlen. Mégis arra gondolunk, hogy az az erőfeszítés, amit az elmúlt napokban mind a szülők, mind az óvodapedagógusok, pedagógusok, iskola-, oktatási intézmények vezetői, szülők, katekéták tesznek a gyermekekért, az ifjúságért az nagyon nagy dolog és hálára kötelez bennünket. Ez a krízishelyzet az, ami segít, hogy a lényegi dolgokra figyeljünk – fűzte tovább gondolatait.

Hangsúlyozva, hogy most sajátos körülmények között sok száz pedagógus dolgozik azon új módszerekkel, új eszközökkel, új meglátásokkal, hogy gyermekeink számára a tanulást, a tanítást, a nevelést biztosítsák, a jövőt. Hálásak vagyunk ezért a törekvésért, ezért az erőfeszítésért és hisszük ezen megváltozott körülmények között is, hogy rányílik egy-egy gyermek szíve, értelme, akarata, érzelme a jóra, az igazra, a szépre, a szentre, és hisszük azt is, hogy közülük is kinövekedhetnek azok a kutatók, azok a tudósok, azok a munkások, akik képesek lesznek az emberiség jólétéért, jövőjéért fáradozni. S azzal a reménnyel tesszük munkánkat, nagyon nagy hálával és nagy-nagy reménységgel, hogy ezek az épületek minél hamarabb megteljenek gyermekekkel, gyermekek kacajával, gyermekek kérdéseivel és betöltsék azt a szerepet, amiért építettük és amire valók.