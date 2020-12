Nagy felháborodást okozott a parkolási koncepció

Jó néhányan felháborodtak azon, hogy a kozármislenyi önkormányzat új parkolási koncepciót szeretne alkotni, amelyet ha elfogadnak, akkor bizonyos esetekben súlyos tízezreket is elkérhetnek.

A mislenyi parkolási koncepció szerint a már meglévő fedett-nyitott gépjárműtároló, parkoló fennmaradását is kérelmezni kell majd a polgármestertől, aki a „hatályos jogszabályok alapján” dönt erről, de ha engedélyezi, akkor is 50 ezer forintba kerülne.

A koncepcióban az is szerepel, hogy a rendelet elfogadása után „a település közterületi zöldfelületeinek parkolási célú használata tilos” lenne. A helyiek közül többen is felháborodtak, de Bíró Károly polgármester szerint a cél az, hogy az autók tárolását a lehető legtöbben a saját ingatlanjaik területén oldják meg, mert egyre többen alakítanak ki maguknak parkolókat az ingatlanuk előtti közterületen engedély nélkül. Ez a közterület magáncélú kisajátítása, és ezért joggal várja el az önkormányzat, hogy kérjenek a lakosok erre engedélyt és fizessenek legalább egyszeri hozzájárulást díjat, ez más településen is így van.

Hozzátette: a közterület más célú hasznosításáért jelenleg is közterület-használati engedélyt kell kérni, hosszabb időtartam után pedig díjat is kell fizetni. Mindenesetre a végső döntést a lakossági véleményeket figyelembe véve hozzák majd meg – mondta.

A szomszédos Pécsen kifejezetten a köztisztasági rendeletben szabályozzák, hogy az adott ingatlan előtt a ingatlantulajdonosoknak kell rendet tartaniuk, gondoskodniuk a házuk és a közút közötti terület karbantartásáról, például a fű nyírásáról, télen a járda síkosság-mentesítéséről. Mint megtudtuk, Pécsen célzottan a parkolással kapcsolatos rendelkezés a belvárosi védett övezetre és a díjzónákra vonatkozik.