Nagy hirtelen fontos lett a baloldalnak is a pécsi stadion

Amíg a baloldaliak kommunikációjában visszatérő elem a jelenlegi kormány sportberuházásait kritizálni, addig a pécsi baloldali városvezetés most a hatalmat megszerezve már maga is támogatja a stadionépítési terveket.

A stadion UEFA 4. kategóriájú, 8000 fő befogadására alkalmas létesítmény lesz, ami újabb lépés afelé, hogy a kormány továbbra is támogatja a pécsieket.

A Péterffy Attila vezette önkormányzat lapunk megkeresésére most azt mondta, hogy gazdasági tanulmánytervet és koncepciótervet készíttettek, a tervezési folyamatnak az elején járnak, a cél minél hatékonyabb, fenntarthatóbb terv, amiben a kormányzat is partner. Mint írták, a beruházás fontos, s több olyan fejlesztés elindításán is dolgoznak, amelyek a helyi vállalkozókat hoznák helyzetbe. Ahogy fogalmaznak, „minden olyan beruházást fontosnak tartunk, amely esetében az elkészült ingatlanban például pécsi kereskedők árulhatják a portékájukat, szolgáltatásukat”. Az önkormányzat egy, a Dárdai Akadémiával egységes, harmonizáló stadionfejlesztést tart fontosnak.

Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az MSZP-P frakciószövetségben ülő, a Péterffy Attilát is indító Mindenki Pécsért Egyesület elnöke, Mellár Tamás a városi lapnak adott interjújában azt feszegette nemrég, hogy a stadionok piramisok, amiket az ellenzéki városok elkezdtek megbontani.

A védőnők bérét állították szembe

Az előző ciklusban az MSZP-s képviselő, Cserfainé dr. Kovács Ágnes – akit az új baloldali városvezetés megtett egészségügyi referensnek – a védőnők bérezését állította szembe a stadionokkal. Péterffy Attila is támadta már a stadionépítéssel a kormányt, a választások előtt – még jelöltként –, azt boncolgatta, hogy „hiába lenne szüksége egy városnak mondjuk rendes csatornázásra, akkor is stadiont kapnak”.

Az MSZP-s helyi lap két éve még azt firtatta, hogy minek és kinek épülnek a stadionok, amiket a Fidesz-kormány „mocskos dolgai” között tartottak számon, mint amik miatt tüntetnek az emberek. Azt is írta a lap 2017-ben, hogy ha „mégis kap stadiont Pécs, az ország megérett a pusztulásra”.