Nagy siker volt Pécs kedvenc fesztiválja

Az egész napos havazás sem szegte kedvét a zeneszeretőknek, idén is több ezren látogattak el a Made in Pécs Fesztivál koncertjeire.

Rekordszámú banda lépett fel szombaton, az idei Made in Pécs Fesztiválon, a pécsi zenekarok ünnepén. A programok már pénteken este hat órakor elkezdődtek egy díjkiosztóval, majd DJ R-Nold és DJ Acid zenélt este nyolc órától. Az egyenként húszperces előadások a város hat népszerű klubjában – Pécsi Est, Made in Pécs Café, Nappali, Ti-ti-tá, Szabadkikötő, Trafik – zajlottak párhuzamosan, a belvárost mondhatni átjárta a zene. A koncertek már délelőtt tízkor elkezdődtek, mindegyik klubban egy-egy ismert előadó nyitotta a sort.

Így fellépett a Rózsaszín Pittbull, a Rudán Joe Akusztik és a Junkie Jack Flash is. A délelőtt vagy kora délután sorra kerülő bandák tagjai egy kicsit izgultak, remélték, hogy a korai időpont és a zord időjárás ellenére is sokan lesznek kíváncsiak majd rájuk. Aggodalomra persze nem volt semmi ok, a szórakozóhelyeket szinte minden koncert alkalmával megtöltötték a zeneszeretők. Az esemény szervezésére egy szavunk nem lehetett, két előadás között húsz perces átállás volt, így mindenki kényelmesen át tudott érni egyik helyszínről a másikra.

A fesztivál történetében tavaly először hívták meg egy külföldi város fellépőit, a hagyományt idén is folytatták, ez alkalommal Bécsből érkeztek zenekarok, illetve dj-k a programra, üde színfoltként ismertetve meg ezáltal a hazai zenerajongókat az osztrák undergrounddal. A vendégek koncertjeire a várakozásokhoz híven igen nagy számban látogattak el a helyiek.

Az élőzenés-fellépések mellett egy igazán érdekes kísérőprogramot is tartottak Made in Pitch címmel, ahol az érdeklődők tájékozódhattak az aktuális trendekről, zeneipari startupokról, a digitális világ nyújtotta lehetőségekről, és innovációkról.

