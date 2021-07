Nagyobb pusztítást is végzett volna a vihar

A hétvégi jégeső kapcsán újra nagyobb figyelmet kapott az országos jégkármérséklő hálózat. Utánajártunk, hogy pontosan miként működik a rendszer.

Hatalmas károkat okozott pénteken az Ormánságban a jégeső, a dió nagyságú jég több száz ház tetejét tette teljesen tönkre. Többekben megfogalmazódott, hogy vajon a jégkármérséklő rendszer miért nem tudta megakadályozni a hatalmas jégszemeket. A válasz elég összetett.

A rendszer működéséről többször lapunkban is írtunk: az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztása alapján kapcsolnak be az automata generátorok, illetve indítják be a manuálisakat a kezelők. A talajgenerátorokból acetonos ezüst-jodid-tartalmú hatóanyagot juttatnak a levegőbe, amely aztán mesterséges jégmagként szolgál a viharfelhőben, és ott porlasztja szét a jégszemcséket.

– Nagyon fontos tisztázni, hogy jégkármérséklő rendszerről van szó, nem pedig jégelhárítóról. Ez nem olyan, mint egy úthálózat, ahol az autók az úton haladnak. A kialakuló vihar bármerre eltolódhat, megállhat, kiszámíthatatlan a mozgása – mondta Rittlinger József, a NAK megyei elnöke. Hozzátette, tematikailag kiszámolták a telepítéskor, hogy hány ilyen generátor kell.

Ha az OMSZ pontos adatokat tud szolgáltatni a jégelhárító rendszernek, akkor lehet megkezdeni a védekezést, a kis területen kialakuló szupercellákkal azonban a rendszer nem tud mit kezdeni, hiszen egy szupercella kialakulhat fél órán belül is, amit az OMSZ nem is lát, nem is tud senki, hogy mikor, hol fog lecsapni, ráadásul ennyi idő alatt nem is lehet kellő mennyiségű hatóanyagot a levegőbe juttatni.

A hatékonysága számokban mérhető Egyelőre nem áll rendelkezésre olyan technológia, amellyel teljes mértékben kiküszöbölhető a jégeső. A határon túlról érkező, jéggel teli zivatarfelhők ellen nem lehet védekezni, ahogy a szupercellák ellen sem, ezek ugyanis több mint 10 kilométeres magasság fölé tornyosulnak, és folyamatos bennük a jégképződés. A talajgenerátoros rendszer jelenleg a legmodernebb és leghatékonyabb módszer a lehulló jégszemek méretének csökkentésére. A hatékonysága számokban is mérhető, hiszen míg 2015–2017 között – a rendszer indulása előtt – 84 százalék volt a jégkár aránya a zivatarkárokon belül, a védekezéssel érintett 2018–2020 közötti időszakban csupán 47 százalék.