Nagyon figyelmesen kell közlekedni – írja levelében olvasónk

Talán már fél évnél is régebben történt, hogy egy fárasztó nap szürke délutánján, súlyos gondjaimba merülve figyelmetlenül léptem le az úttestre a városnak egy olyan részén, ahol szinte alig van forgalom (zebra sincs se közel, se távol), és ahol én rendszeresen kelek át gyalogosan az út túloldalára.

Általában figyelmesen közlekedek, annál is inkább, mert annak idején abba az autósiskolába jártam, ahol a KRESZ-oktató az elsők között azt tanította meg nekünk, hogy „Akkor van elsőbbségünk – ha megadják”. Az intelmet akkor én annyira megszívleltem, hogy bő harminc évvel később is az eszemben van mindig. Ezúton is köszönöm neki – sokunk nevében. Meggyőződésem, hogy ezzel az egyetlen tanításával is sok balesetet előzött meg…

Akkor, aznap délután viszont elmélázva csak automatikusan közlekedtem – és bizony már az úttest közepén jártam, amikor érzékeltem, hogy egy autó hozzám egészen közel állt meg, hogy elengedjen. Nem volt sem fékcsikorgás, sem rámcsúszás, sem fülsüketítő dudálás, de még csak melegebb éghajlatra elküldés sem – ami pedig elő-előfordul akár jogtalanul is. Csak egy kedves gesztus, egy lassú, udvarias kézmozdulat, hogy menjek csak nyugodtan, átenged. Nem tudom elmondani, hogy ez a megértő viselkedés mennyire sokat jelentett akkor nekem. Hogy nem ütött el, hogy az a napom nem egy kórházban (vagy esetleg egy még rosszabb helyen) ért véget, nem rajtam múlt. A sofőr ember tudott maradni egy ilyen stresszhelyzetben is.

A történetet példának szánom, felhívva kedves autóstársaim figyelmét arra, hogy legyünk kissé figyelmesebbek és megértőbbek egymással! Mindenkinek lehet gyenge pillanata – emberek vagyunk! Semmi értelme idegeskedni a mazsolák ügyetlenkedésein – vagy amit mi annak vélünk. Ne kellemetlen pillanatokat szerezzünk a közlekedés során (sem) egymásnak, hanem inkább szépítsük meg egymás napjait! Figyeljünk egymásra, hogy aki aznap elindult, az mind épségben haza is érjen!

N. Zs.

Képünk illusztráció.