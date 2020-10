Naná, hogy sötétben is tilos a zöldhulladék égetése

Sötétedést követően égetik a kertek végében a faágakat, összegyűjtött faleveleket, mióta a városban tilos a zöldhulladék elégetése – panaszolják olvasóink.

Mint ismeretes, egész évben tilos a kerti hulladékok égetése Pécsett, a tavaly nyár óta hatályos helyi rendelet szerint – korábban áprilisban és novemberben volt megengedett a tevékenység. Vannak azonban, akik a tiltással nem törődnek – gyakorlattá vált az esti tűzrakás a kert végében, olvasóink tapasztalatai szerint. – A szabályszegők minden bizonnyal abban bíznak, hogy a sötétben úgysincs ellenőrzés – vélik a panaszosok, hangsúlyozva, hogy sokszor még hajnalban sem lehet ablakot nyitni a szomszédságból ömlő torokszorító füst miatt.

– A baranyai tűzoltók idén eddig 486 tűzesethez vonultak, amelyből 189 kapcsolódott növényi hulladékok égetéséhez – tájékoztatta lapunkat dr. Sárkány Sándor, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Hangsúlyozva, hogy ez a szám – az országos adatokat is figyelve – nem magas. Megyei viszonylatban sem tapasztalnak változást a korábbi évek adataihoz képest, a tüzek főként kertekben, kiskertekben keletkeztek.

– Jellemző szabálytalanság, hogy az önkormányzati rendelet tiltása ellenére égetnek kerti hulladékot, nem biztosított a tűz továbbterjedésének a megakadályozása, illetve, hogy csak tűzoltói beavatkozással lehet a tüzet megfékezni – közölte a szóvivő, hozzátéve, hogy a lakossági bejelentések nem túl gyakoriak.

Ha valaki az önkormányzati rendelet tiltása ellenére növényi hulladékot éget és csak a helyi rendeletet sérti a cselekmény, akkor a tűzoltók jegyzőkönyvet vesznek fel, amit megküldenek a település jegyzőjének. Ez esetben a katasztrófavédelem nem bírságol. A tűzvédelmi hatóság abban az esetben indít eljárást, ha a kerti hulladék égetése (a szabadtéri tűzgyújtás) tűzvédelmi szabályt sért, tehát például, ha a tüzet, aki rakta, nem tudja eloltani, vagy ha a lángok továbbterjednek és tűzoltói beavatkozásra van szükség. A nyári időszakban a megyében nyolc esetben szabott ki bírságot a katasztrófavédelem.

Növekedett a begyűjtött zöldhulladék mennyisége

– Pécs teljes területén biztosított az Országos Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Tervben előírtaknak megfelelő zöldhulladék gyűjtése – a Dél-Kom tájékoztatása szerint. Házhoz menő szolgáltatást azon területeken nyújtanak, ahol a műszaki követelményeknek megfelelő gyűjtőautóval, a gyűjtési sajátságokat is figyelembe véve, közlekedni lehet. – Ezen területek bővítése jelenleg is folyamatban van. Ahol a feltételek nem adottak, ott az igénylők részére díjmentesen házi komposztáló ládákat osztottak ki. A begyűjtött zöldhulladék mennyisége egyébként nőtt, mióta a városban tilossá vált a kerti égetés: tavaly januártól szeptember végéig 7.629 tonnát gyűjtött be a szolgáltató, ami idei év hasonló időszakában 8.227 tonnára emelkedett.